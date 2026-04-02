Ce s-a aflat în spatele unui fake news, preluat și de BBC, privind moartea celui mai bătrân animal de pe Pământ

O informație privind moartea lui Jonathan, o țestoasă gigant în vârstă 194 de ani, s-a răspândit pe rețelele sociale, fiind preluată inclusiv de mari publicații de presă și televiziuni. Însă animalul n-a murit, ci a căzut victimă unei escrocherii cu criptomonede, transmite The Guardian.

La 194 de ani, Jonathan este cel mai bătrân animal de pe Pământ.

Publicații mari de știri precum BBC, Daily Mail și USA Today au relatat în mod fals despre moartea sa după ce un cont fals X, care se dădea drept veterinarul lui Jonathan, a anunțat moartea țestoasei.

„Cu durere vă anunț că iubitul nostru Jonathan, cel mai bătrân animal terestru viu din lume, a decedat astăzi în pace pe insula Sfânta Elena”, se arăta în postarea de pe X, atribuită lui „Joe Hollins”.

„Ca medic veterinar al său timp de mulți ani, a fost o onoare să am grijă de el – hrănindu-l cu banane, privindu-l cum stă la soare și minunându-mă de înțelepciunea lui tăcută. Lasă în urmă o moștenire de rezistență și longevitate care a inspirat milioane de oameni. Odihnește-te liniștit, vechi prietene”, se mai arăta în postare.

Anunț văzut de milioane de oameni, preluat de televiziuni și site-uri de știri

Deși postarea a adunat 2 milioane de vizualizări și a fost prezentată ca fapt real de postul național de televiziune din Marea Britanie, verificările făcute de cotidianul The Guardian au dezvăluit că contul era înregistrat în Brazilia.

Adevăratul veterinar, care nu folosește platforma X, a dezmințit categoric anunțul.

„Țestoasa Jonathan este vie. Cred că pe X persoana care pretinde că sunt eu solicită donații în criptomonede, așa că nici măcar nu este o glumă de 1 aprilie. Este o înșelătorie”, a spus adevăratul Joe Hollins pentru USA Today.

Impostorul cerea într-adevăr donații în criptomonede în momentul în care BBC a publicat – și ulterior a retras – știrea sa.

„Jonathan doarme sub copac”

Jonathan, o broască țestoasă gigantică din Seychelles, este cel mai bătrân animal terestru cunoscut din lume. El trăiește pe terenul reședinței guvernatorului de pe insula Sfânta Elena din 1882, când a ajuns acolo ca dar pentru insula din Atlanticul de Sud.

Nigel Phillips, guvernatorul insulei, se pregătea de culcare, miercuri seara, când a fost asaltat de mesaje.

S-a ridicat și a cercetat terenul pentru a vedea ce face țestoasa. „Jonathan doarme sub un copac în padoc”, a declarat el pentru The Guardian, adăugând că animalul era „foarte viu”.



