Ce s-a întâmplat cu o toaletă inteligentă din centrul unui oraș la doar câteva săptămâni de la amplasare: „Sunt probleme care nu ar trebui să existe”

O toaletă inteligentă amplasată pe pietonala de pe strada Victoriei din orașul brașovean Ghimbav are nevoie de reparații serioase la doar câteva săptămâni după ce fusese amplasată, dezvăluie publicația locală Transilvania 365.ro.

Potrivit unei postări pe Facebook a Primăriei Ghimbav, toaleta ecologică are deja mai multe defecțiuni provocate de cetățeni.

Mai precis, dispozitivul pentru curățarea pardoselii a fost forțat și scos din poziția normală, iar butoanele pentru golire, spălare și acționarea capacului nu mai funcționează.

În plus, butonul SOS a fost ținut apăsat mai mult de 10 minute, ceea ce a făcut ca sistemul să intre în modul de mentenanță.

„Este cu atât mai regretabil faptul că vorbim despre o investiție nouă, realizată pentru întreaga comunitate, care ar trebui să fie un exemplu de civilizație și grijă față de spațiul public. Nu este vorba doar despre câteva butoane sau componente deteriorate. În spatele fiecărui echipament instalat în oraș se află bani publici, muncă și efort, iar orice distrugere înseamnă costuri suplimentare și timp pierdut pentru remedierea unor probleme care nu ar trebui să existe”, a transmis primarul orașului Ionel Fliundra.

În noiembrie anul trecut, presa a scris că Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la prețul unui apartament. Mai precis, prețul toaletei a fost de 326.700 de lei cu TVA, respectiv aproximativ 64.000 de euro, potrivit datelor de pe platforma de licitaţii publice. Cu aceşti bani, în blocurile vecine noului parc poate fi cumpărat un apartament cu două camere.

Publicația locală nu menționează dacă toaleta stricată este cea cumpărată anul trecut.