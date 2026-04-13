Ce s-a întâmplat cu preţul petrolului imediat după anunţul blocadei porturilor iraniene

Luni, la doar câteva ore după ce Statele Unite au anunţat o blocadă a porturilor iraniene, preţurile petrolului au crescut cu 8% şi au depăşit 100 de dolari pe baril luni, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.

După ce a scăzut la aproximativ 97 de dolari la sfârşitul săptămânii trecute, ţiţeiul West Texas Intermediate (WTI) pentru livrare în mai şi-a revenit cu 8,44%, ajungând la 104,72 dolari în jurul orei 5:30 GMT.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului pentru livrare în iunie, referinţa globală, se tranzacţiona la 102,16 dolari, în creştere cu 7,31%, după ce a câştigat, de asemenea, peste 8%.

Președintele Donald Trump a anunțat duminică, instituirea unei blocade navale a SUA în Strâmtoarea Ormuz, descriind acțiunile Iranului drept un „act ilegal de șantaj” și un refuz de a renunța la ambițiile nucleare.

Această escaladare vine după eșecul negocierilor maraton la Islamabad, conduse de vicepreședintele JD Vance, care s-au încheiat fără un acord. Astfel, începând cu ora 17:00 (ora României), Marina SUA va demara oficial blocada porturilor iraniene, punând în aplicare ordinul președintelui.