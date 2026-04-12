În primul mesaj după eșecul negocierilor, Trump anunță că și SUA vor bloca Strâmtoarea Ormuz și acuză Iran de „un act ilegal de șantaj”

Donald Trump în conferința de presă de la Casa Albă de pe 6 aprilie. Foto: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, că marina militară americană va începe o blocadă imediată a strâmtorii Ormuz, scopul fiind blocarea navelor care au plătit taxă de trecere către Iran.

Donald Trump a afirmat că punctul central asupra căruia s-au blocat negocierile dintre SUA și Iran la Islamabad au fost legate de faptul că Teheranul nu vrea să renunțe la obținerea armelor nucleare. În rest, discuțiile au decurs bine, ajungându-se la un acord privind aproape toate punctele.

Blocadă instituită „cu efect imediat”

În aceste circumstanțe, Trump a decis să blocheze el Strâmtoarea Ormuz. „Cu efect imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de blocare a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă prin Strâmtoarea Ormuz”, a scris președintele SUA.

El promite că se va ajunge la momentul în care traficul prin strâmtoare va fi liber, însă situația actuală se datorează Iranului care a transmis că nu știe cu exactitate locurile în care au fost amplasate minele marine.

„Asta este șantajarea lumii, iar liderii țărilor, în special Statele Unite ale Americii, nu se vor lăsa șantajați. De asemenea, am dat dispoziții marinei noastre să caute și să oprească toate navele din apele internaționale care au plătit taxă de trecere Iranului. Nimeni nu va avea liberă trecere pe mare dacă a plătit o taxă ilegală”, a precizat Donald Trump.

De asemenea, navele de război americane vor începe distrugerea minelor iraniene amplasate până acum, iar Trump a amenințat că orice atac iranian asupra navelor americane sau civile va atrage riposta Statelor Unite.

„Blocada va începe în curând și alte țări vor fi implicate în blocadă. Iranul nu poate fi lăsat să profite de pe urma unui act ilegal de șantaj. Ei vor bani și, mai important, vor arme nucleare”, a comentat liderul de la Casa Albă.

Eșecul negocierilor din Pakistan

Anunțul lui Trump survine după ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat, în această dimineață, că echipa sa părăsește Pakistanul după ce nu a reușit să ajungă la un acord cu Iranul. Negocierile s-au încheiat după 21 de ore, iar acum armistițiul de două săptămâni, aflat în vigoare, este sub semnul întrebării, transmite Reuters.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei Vance la încheierea discuțiilor.

„Așadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord. Am clarificat foarte bine care sunt limitele noastre”, a adăugat vicepreședintele american.

Agenția de știri iraniană Tasnim a declarat că cererile „excesive” ale SUA au împiedicat ajungerea la un acord și că negocierile s-au încheiat.

Înainte ca Vance să facă declarații, guvernul iranian a afirmat într-o postare pe X că negocierile vor continua și că experții tehnici de ambele părți vor face schimb de documente.