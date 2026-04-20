Ce s-a întâmplat în Japonia după seismul de 7,7 și alerta privind un „megacutremur”

Oameni care se deplasează prin orașul Tokyo, pe 20 aprilie 2026, în urma unui cutremur puternic care a lovit nord-estul Japoniei mai devreme. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit luni în largul coastei de nord-est a Japoniei, seism care a determinat autoritățile să îi îndemne pe locuitori să se îndepărteze de zonele de coastă, unde se așteptau valuri de tsunami de până la 3 metri, scriu Reuters și Sky News.

La două ore după cutremur, care a avut loc la ora locală 16:53 (07:53 GMT), au fost detectate valuri de tsunami de până la 80 de centimetri. Alerta de tsunami a fost ulterior redusă la un avertisment de tsunami.

Nu au existat informații imediate privind victime sau pagube majore, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, într-o conferință de presă, pe măsură ce se lăsa seara asupra capitalei Tokyo.

Mai multe orașe portuare, printre care Otsuchi și Kamaishi – ambele grav afectate de un cutremur și un tsunami de proporții în 2011 – au emis mai devreme ordine de evacuare pentru mii de locuitori, potrivit postului public de televiziune NHK.

Serviciile trenurilor de mare viteză au fost suspendate, iar unele autostrăzi au fost închise din cauza replicilor.

Locutorii de aici au fost îndemnați să-și facă provizii pentru o săptămână.

În urma seismului, guvernul nipon a emis o alertă privind riscul crescut de producere a unui „megacutremur”.

În mod normal, probabilitatea ca un cutremur cu magnitudinea de 8 sau mai mare să lovească de-a lungul coastei nipone și a insulelor Kurile din Pacific, în largul nordului țării, într-o săptămână este de aproximativ 0,1%, dar în săptămâna care urmează cutremurului de luni, aceasta va fi mai mare, de aproximativ 1%, a declarat un oficial guvernamental într-o conferință de presă.

„Vă rugăm să luați măsuri anti-dezastru și să aveți în vedere că fiecare trebuie să-și protejeze propria viață”, a declarat oficialul.

Nu au fost semnalate anomalii la centralele nucleare inactive

Cutremurul a atins nivelul „5 superior” pe scara de intensitate seismică a Japoniei – suficient de puternic încât să îngreuneze deplasarea persoanelor și să provoace prăbușirea zidurilor blocurilor de beton. Cutremurul a avut epicentrul în Oceanul Pacific, la o adâncime de 20 de kilometri, a transmis Agenția Meteorologică Japoneză (JMA).

Un tsunami de 3 metri ar putea provoca pagube în zonele joase, inundând clădirile și luând cu sine pe oricine se află în calea curenților, potrivit JMA.

Situată în „Inelul de Foc” al vulcanilor și al zonei oceanice care înconjoară parțial Bazinul Pacificului, Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure din lume, cu o replică ce are loc cel puțin la fiecare cinci minute.

Aceasta reprezintă aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudinea de 6,0 sau mai mare, precum dezastrul din 2011 care a provocat topirea reactoarelor nucleare la centrala electrică de la Fukushima.

În prezent, nu există centrale nucleare în funcțiune în zonele afectate, iar Hokkaido Electric Power și Tohoku Electric Power au anunțat că nu au fost semnalate anomalii la facilităților lor inactive din zonă.