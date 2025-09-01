Ce să pregătești cu o săptămână înainte de școală. Checklist complet și recomandările unei învățătoare

A început numărătoarea inversă până la prima zi de școală! Dacă ai făcut deja cumpărăturile, după ce parcurgi acest articol vei ști exact dacă ai bifat tot ce trebuie. Dacă nu ai luat încă nimic, te ajutăm să iei exact ce trebuie, faci achiziții inutile. Am structurat, împreună cu Mădălina Simion, profesor pentru învățământul primar, Școala Gimnazială nr 150, București, un ghid pentru clasele ciclului primar, de la clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a, pentru că nevoile copilului se schimbă de la un an la altul. În plus, vei găsi și sfaturi practice care țin de rechizite, haine, încălțăminte și obiecte utile pentru pauze.

Încă de la început, învățătoarea face următoarea mențiune: „La început de an școlar, fiecare învățător trimite părinților lista de rechizite necesare, însă e bine să ai o imagine generală încă dinainte. Recomand să alegi rechizite de calitate, chiar dacă tentația e mare să profiți de oferte. Un caiet sau un stilou mai bun poate face diferența, iar copilul se va simți mai încrezător atunci când scrie sau desenează”.

Implicarea copiilor în alegerea rechizitelor și a hainelor este esențială la început de an școlar, a mai precizat Mădălina Simion: „Un alt aspect important este să mergi cu cel mic la cumpărături, dacă are răbdare. Îl vei implica direct și îl vei lăsa să simtă că are un rol activ în pregătirea pentru școală. Dacă școala are uniformă proprie, părinților le este mult mai simplu să organizeze partea de ținută școlară. În rest, hainele trebuie să fie comode și potrivite pentru activitățile de zi cu zi. Și nu uita: toate rechizitele intră în categoria consumabilelor. Asta înseamnă că trebuie actualizate constant. Din experiența mea, sunt copii care după două-trei săptămâni nu mai au aproape nimic în penare, așa că e bine să ai rezerve acasă.”

