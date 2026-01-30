Ce salarii plătește programatorilor și inginerilor cea mai valoroasă companie din lume

Fondatorul și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, ține în mână un procesor Vera în timp ce vorbește în cadrul unei conferințe de presă Nvidia înaintea târgului tehnologic CES, luni, 5 ianuarie 2026, în Las Vegas. Sursă foto: John Locher / AP / Profimedia

Creșterea meteorică a acțiunilor Nvidia a făcut din producătorul de cipuri cea mai valoroasă companie din lume, iar noi documente depuse la autoritățile din SUA arată ce înseamnă asta pentru salariile angajaților, relatează Business Insider.

Deși forța de muncă a Nvidia este relativ mică comparativ cu alți giganți tech, cu doar 36.000 de angajați la începutul anului 2025, aprecierea acțiunilor în timpul „boom”-ului alimentat de entuziasmul față de tehnologia inteligenței artificiale a transformat anumiți colaboratori obișnuiți în milionari, conform datelor salariale urmărite de Levels.fyi.

Unii dintre cei mai vechi angajați ai companiei fondate în 1993 au devenit chiar miliardari, grație pachetelor de acțiuni pe care le-au primit de-a lungul anilor. Președintele și directorul general (CEO) al Nvidia, Jensen Huang, a declarat într-un interviu deja faimos de anul trecut că a creat mai mulți miliardari decât orice alt CEO din lume și că revizuiește până în ziua de azi compensațiile tuturor salariaților.

Nvidia nu dezvăluie date salariale pentru forța sa de muncă, deși dosarele publice pentru vizele de muncă oferă una dintre puținele priviri empirice asupra cât plătește pentru roluri cheie. Cifrele provin din dosarele pe care toate companiile trebuie să le depună la Departamentul Muncii pentru a sponsoriza vize H-1B, o categorie de vize destinată cetățenilor străini angajați în „ocupații de specialitate”, care necesită calificări educaționale și profesionale specifice.

Cifrele reflectă doar salariul de bază, nu și acțiunile sau bonusurile care, de obicei, alcătuiesc pachetul total de compensații.

Nvidia a primit aproximativ 1.900 de certificate pentru vize H-1B în anul fiscal 2025, unele dintre cele mai frecvente pentru care a aplicat fiind pentru posturi de ingineri software, cercetători științifici și manageri de produs. Inginerii software pot câștiga între 92.000 și 425.500 USD salariu de bază, în timp ce cercetătorii științifici pot câștiga între 104.000 și 431.250 USD, iar managerii de produs între 131.029 și 379.500 USD.

Salariile sunt asemănătoare cu cele pe care au ajuns să le ofere în urma „boom”-ului AI alți giganți tech din Statele Unite, precum Google, Meta și Microsoft.

Cât câștigă inginerii de la Nvidia

Inginer ASIC – 163.925 USD până la 368.000 USD;

Inginer CAD (proiectare asistată de calculator) – 136.000 USD până la 310.500 USD;

Inginer DevOps – 140.000 USD până la 270.250 USD;

Inginer hardware (electronică) – 92.000 USD până la 368.000 USD;

Manager de inginerie – 203.879 USD până la 391.000 USD;

Inginer proiectare măști (semiconductori) – 110.187 USD până la 230.000 USD;

Inginer mecanic – 102.336 USD până la 247.250 USD;

Inginer proiectare semnal mixt – 151.091 USD până la 310.500 USD;

Inginer proiectare fizică – 96.000 USD până la 310.500 USD;

Inginer senior software pentru sisteme – 117.499 USD până la 356.500 USD;

Inginer software – 92.000 USD până la 425.500 USD;

Inginer QA software (asigurarea calității) – 133.432 USD până la 322.000 USD;

Inginer proiectare de sistem – 124.197 USD până la 253.000 USD;

Manager de sisteme software – 208.125 USD până la 425.500 USD;

Inginer de testare – 124.197 USD până la 287.500 USD;

Inginer de verificare – 119.184 USD până la 368.000 USD.

Salariile oferite arhitecților de software

Arhitect (sisteme/tehnologie) – 104.000 USD până la 425.500 USD;

Manager de arhitectură software – 207.093 USD până la 425.500 USD;

Arhitect senior – 150.821 USD până la 356.500 USD;

Arhitect de soluții – 108.722 USD până la 356.500 USD.

Alte salarii oferite de cea mai valoroasă companie din lume