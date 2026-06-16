Ce șanse are Guvernul Veștea să treacă de votul Parlamentului, după decizia UDMR. Ultimele calcule

Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

UDMR le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze Guvernul Veștea. Decizia a fost luată într-o ședință de 3 ore și complică calculele pentru premierul desemnat de Nicușor Dan, liberalul Adrian Veștea.

„Noi totuși cred că suntem o organizație politică disciplinată și dacă avem o decizie în partid, atunci toți ar trebui să adopte aceeași poziție”. Este declarația făcută de Csoma Botond, la finalul ședinței UDMR.

Adică, parlamentarii UDMR nu vor vota Guvernul Veștea, pentru că așa a fost recomandarea partidului. Altfel spus, Veștea pierde voturi 31 de voturi.

Are nevoie de 233 de voturi. Locurile din Parlament sunt împărțite astfel:

PSD – 128 de parlamentari

AUR – 90 de parlamentari

PNL – 76 parlamentari

USR – 59 de parlamentari

UDMR – 31 de parlamentari.

Minorităţile – 17 parlamentari.

Uniţi pentru România – 14 membri

Grupul S.O.S România – 15 membri

Neafiliaţi – 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România – 11 senatori

A pierdut deja și din voturile PNL, care face demersuri să-l excludă din partid. Sunt 76 de voturi în total, dar nu e clar cum se împart, căci mai mulți liberali au spus că-l vor sprijini. Calculele, mai departe.

USR nu a luat încă o decizie formală, dar direcția a rămas aceeași – fără PSD în Guvern, de aceea nici USR nu va susține Guvernul Veștea.

Marți dimineața, înainte de ședința UDMR, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor. În urma discuției, spun surse pentru HotNews, mingea a rămas la UDMR. Adică, USR nu susținea Guvernul Veștea. Alte 59 de voturi pierdute.

AUR a anunțat că nu va vota acest guvern. Alte 90 de voturi pierdute.

Mai are șanse Guvernul Veștea?

Adrian Veștea rămâne cu posibilele voturile de la PSD (128), Minorităților Naționale (17), ale grupului Uniți Pentru România (UPR) – (14), ale Pace – Întâi România (11) și ale neafiliaților (21). Nicunul dintre aceste partide nu a anunțat încă cum va vota, iar Veștea a avut azi întâlniri cu UPR și PACE.

Împreună aceste 5 formațiuni au 191 de voturi, cu 42 de voturi mai puține decât minimul de 233 care sunt necesare pentru ca Guvernul să treacă de votul de încredere din Parlament.

O parte din aceste voturi poate să vină de la parlamentari PNL care au anunțat că-l susțin. Nu este însă clar dacă sunt atât de mulți.

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