Ce scrie Federația Maghiară de Fotbal despre moartea lui Emeric Ienei. L-a sfătuit pe Viktor Orban pe probleme de fotbal

Forul fotbalistic de la Budapesta consemnează dispariția celui care a fost și antrenorul naționalei Ungariei.

„Fostul antrenor al naționalei Ungariei, Imre Jenei (Emeric Ienei, n.red.), care a condus echipa națională între 1992 și 1993 și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 ca antrenor al Stelei București, a decedat la vârsta de 88 de ani”, se arată într-un text publicat pe site-ul Federației Maghiare de Fotbal.

„Imre Jenei s-a născut pe 22 martie 1937 în Bélegregy, județul Arad. Și-a început cariera la Flamura Roșie Arad, câștigând două titluri de campioană, apoi încă trei cu Steaua București. A jucat de 12 ori pentru echipa națională a României între 1959 și 1964 și a fost membru al lotului care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964”, scrie FMF, care amintește și de palmaresul acestuia ca antrenor al Stelei.

Palmaresul pe banca naționalei Ungariei

A debutat pe banca echipei naționale a Ungariei pe 25 martie 1992, într-o victorie cu 2-1 împotriva Austriei. În 14 meciuri, a avut un palmares de 6 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri.

Consilier al lui Orban

Fostul antrenor de fotbal Emeric Jenei urma să fie consilierul principal al prim-ministrului maghiar Orbán Viktor pe problemele din domeniul fotbalului, scria agenția de presă RADOR în 2019.

Acest lucru l-a declarat însuși Jenei pentru publicaţia Gazeta Sporturilor, citat de portalul maghiar index.hu. Tehnicianul maghiar din România are 82 de ani şi – din cauza vârstei – ţine legătura mai mult prin telefon cu premierul maghiar pe care îl cunoaşte de mulți ani. Convorbirile dintre cei doi au loc săptămânal, Jenei acordându-i consiliere cu privire la diverse subiecte legate de fotbal. Potrivit publicaţiei citate, Orbán l-a angajat pe Jenei pentru că după Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe vrea să construiască o academie de fotbal şi la Oradea, orașul în care locuieşte fostul antrenor. Urmează ca în curând cei doi să discute despre detaliile acestui proiect.

Emeric Ienei a murit miercuri la vârsta de 88 de ani, potrivit Golazo.