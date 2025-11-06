Ce se află la blocul despre care George Simion a spus că „e reabilitat pentru migranți”. Ciprian Ciucu i-a spus că „minte oamenii fără jenă și cu bună știință”

Președintele AUR a postat, miercuri seară, o fotografie în care el și Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR la alegerile primăria Capitalei, stau în fața a două blocuri – unul reabilitat și altul nu. A susținut că în cel „reabilit stau migranți”, însă în realitate acel bloc este deținut de o firmă, aceasta fiind cea care a făcut consolidarea. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a spus, de asemenea, că blocul nereabilitat urmează și el să fie anvelopat, fără să spună și când.

„În stânga e blocul din sectorul 6 unde locuiesc românii, în dreapta cel reabilitat unde stau migranții. Mai votați guvernarea asta?”. Este mesajul lui George Simion, care însoțește imaginea în care el apare alături de Anca Alexandrescu. Postarea președintelui AUR a adunat peste 5.000 de comentarii și a fost redistribuită de 3.500 de ori.

Joi dimineață, Ciprian Ciucu a reacționat și l-am acuzat pe președintele AUR „că minte oamenii cu bună știință și fără jenă”.

Primarul sectorului 6: Blocul reabilitat e privat, cel nereabilitat urmează să fie

„Blocul «reabilitat unde stau migranții” este un bloc privat în regim de hotel. Acolo stau temporar lucrători din construcții români și de alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primaria a reabilitat blocul acela pentru ca «stau migranții»”, a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Edilul a susținut că blocul care acum este nereabilitat se află pe lista celor care urmează să fie reabilitate.

Anca Alexandrescu a intervenit și a comentat la mesajul lui Ciucu, spunând că îl invită să meargă împreună în zonă pentru a se întâlni cu locuitorii.

Membru USR: „Un întreprinzător a cumpărat un fost cămin, l-a renovat şi acum îl închiriază muncitorilor”

În dispută a intervenit și Dan Colceag, membru USR, precizând că blocul „reabilitat” aparține, de fapt, unei firme, Komitat West, indicând coordonatele și că în pozele (din 2019,n.r.) de pe Google Maps, îm modul Street View apar cele două blocuri „care îşi plâng de milă unul celuilalt” din Strada Precizei.

Care este situația la fața locului

Joi dimineață, pe strada Preciziei din Sectorul 6, erau puțini oameni. Lângă blocul reabilitat care apare în filmarea postată de George Simion se află o altă clădire, asemănătoare, de asemenea consolidată. Ambele imobile sunt proprietate privată.

La intrare, erau paznici. O angajată a refuzat să facă declarații, precizând că „nu face politică”. Unii martori au spus că George Simion a fost în zonă și s-a filmat pe stradă, însă nu a intrat în clădire și nu a discutat cu locatarii din blocul consolidat.

Cele două blocuri care au ajuns motiv de contre între politicieni. Foto: HotNews

Totodată, aceștia au spus că în imobilul deținut de firma Dorm Facilities SRL locuiesc atât muncitori asiaciti, cât și români.

În blocul alăturat, care nu a fost încă reabilitat, se aflau doar câțiva locatari, iar cei întâlniți de HotNews au refuzat să ofere declarații.