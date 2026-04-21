Ce se afla la bordul navei iraniene oprită de SUA printr-o operațiune spectaculoasă. Ce spun sursele presei internaționale

Nava de transport containere Touska cu pavilion iranian care a fost oprită cu o lovitură a marinei americane și abordată de pușcașii marini duminică într-o operațiune spectaculoasă ar putea avea la bord articole cu dublă utilizare care ar putea fi folosite în scopuri militare, au declarat luni pentru Reuters surse din domeniul securității maritime.

Micul vas de transport containere, care face parte din grupul Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), aflat sub sancțiunile SUA, a fost abordat duminică în largul portului Chabahar din Iran, în Golful Oman, și și-a raportat ultima poziție la ora 13:08 GMT, conform datelor de urmărire a navelor de pe platforma Marine Traffic.

Comandamentul Central al SUA a transmis că echipajul navei Touska nu a respectat avertismentele repetate pe o perioadă de șase ore și că nava a încălcat blocada impusă de SUA. Nava a fost oprită cu „o gaură în sala motoarelor”, apoi abordată de pușcași marini care au coborât în rapel din elicoptere decolate de pe USS Tripoli.

„Probabil” transporta produse cu dublă utilizare

Sursele din domeniul securității, care au refuzat să fie identificate, au declarat că, potrivit evaluărilor lor inițiale, nava transporta probabil articole cu dublă utilizare aduse din Asia.

Nava a mai încărcat în trecut articole considerate a avea dublă utilizare, a declarat una dintre surse.

Sursele nu au oferit detalii cu privire la încărcătură. Comandamentul Central al SUA a enumerat metale, țevi și componente electronice printre alte bunuri care ar putea avea atât o utilizare militară, cât și una industrială și care ar putea fi confiscate.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat marți că forțele americane au atacat o navă comercială iraniană, Touska, în apropierea coastelor sale, condamnând incidentul drept „ilegal și o încălcare” a dreptului internațional, potrivit presei de stat iraniene.

Iranul a cerut eliberarea imediată a navei, a marinarilor și a familiilor acestora, adăugând că incidentul a încălcat armistițiul convenit luna aceasta și avertizând că Washingtonul va fi responsabil pentru orice escaladare ulterioară.

Iranul spune că nava venea din China

Armata iraniană a afirmat că nava venea din China și a acuzat SUA de „piraterie armată”, potrivit presei de stat luni.

Iranienii au susținut că erau pregătiți să se lupte cu forțele americane în legătură cu „agresiunea flagrantă”, dar au fost constrânși de prezența familiilor membrilor echipajului la bord.

Washingtonul a impus sancțiuni asupra IRISL la sfârșitul anului 2019, descriind-o ca fiind „compania de transport maritim preferată a agenților de achiziții iranieni”, inclusiv pentru transportul de articole destinate programului de rachete balistice al Iranului.

Echipajul navei Touska este format în principal dintr-un căpitan iranian și marinari iranieni, dar ar putea fi și alții, a spus una dintre surse.

Navele IRISL se află sub controlul Gărzii Revoluționare, iar echipajul lor este format, de obicei, în principal din iranieni dar, uneori, folosește și marinari pakistanezi, au adăugat alte două surse.

Nava a fost detectată în portul Taicang din China, situat la nord de Shanghai, pe 25 martie, și a ajuns în portul Gaolan din sudul Chinei în perioada 29-30 martie, potrivit analizei imaginilor din realizate de specialiștii de la SynMax.

Nava a încărcat containere la bord în Gaolan și apoi a făcut o oprire în zona de ancoraj Port Klang din Malaezia în perioada 11-12 aprilie, unde a încărcat alte containere, potrivit analizei SynMax.

Nava era încărcată cu containere la bord când a ajuns în Golful Oman duminică.

China, „îngrijorată”

China și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „interceptarea forțată” de către SUA a navei de marfă sub pavilion iranian, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, îndemnând părțile relevante să respecte acordul de încetare a focului într-o manieră responsabilă.

Președintele SUA, Donald Trump, a scris duminică pe platforma Truth Social că nava Touska se afla sub sancțiuni americane din cauza „antecedentelor sale de activitate ilegală”, adăugând că forțele americane „verifică ce se află la bord”.

Armata SUA și-a extins blocada maritimă asupra Iranului pentru a include mărfurile considerate contrabandă, iar orice navă suspectată că încearcă să ajungă pe teritoriul iranian va fi „supusă dreptului beligerant de a fi inspectată și percheziționată”, a precizat joi Marina SUA într-un comunicat. Prin contrabandă se înțelege iclusiv armament și muniție.