VIDEO Operațiune ca-n filme după ce o navă iraniană uriașă nu a vrut să oprească. Opriți cu „o gaură în sala motoarelor”, apoi au coborât în rapel pușcașii marini

Marina militară americană a lovit o navă iraniană uriașă care nu a vrut să oprească în Golful Oman și apoi pușcași marini americani s-au dus peste noapte cu elicoptere pentru a prelua controlul acestei, potrivit președintelui Donald Trump și Comandamentului Central al armatei SUA (CENTCOM).

„Un cargobot sub pavilion iranian numit TOUSKA, cu o lungime de aproape 274 de metri și o greutate aproape egală cu cea a unui portavion, a încercat să treacă de blocada noastră navală, dar nu a avut succes”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Potrivit acestuia, nava iraniană a fost interceptată de distrugătorul american USS Spruance în Golful Oman, care o avertizase anterior să se oprească.

„Echipajul iranian a refuzat să asculte, așa că nava noastră i-a oprit din drum, făcându-i o gaură în sala motoarelor. În acest moment, pușcașii marini americani au nava sub controlul lor. Touska se află sub sancțiuni ale Trezoreriei SUA din cauza istoricului său de activități ilegale. Avem controlul deplin al navei și verificăm ce se află la bord!”, a mai spus președintele SUA.

La rândul său CENTCOM a confirmat că pușcașii marini americani de la bordul USS Tripoli au prelaut controlul navei printr-o operațiune spectaculoasă în care au traversat Marea Arabiei cu elicopterul.

„Pușcașii marini americani au coborât în rapel pe nava sub pavilion iranian, pe 20 aprilie, după ce distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance (DDG 111) a dezactivat propulsia navei Touska, în condițiile în care nava comercială nu a respectat avertismentele repetate ale forțelor americane pe o perioadă de șase ore”, a afirmat Comandamentul Central, postând pe X și imagini cu operațiunea.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 20, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/Vk88389cDr — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

„După ce echipajul navei Touska nu a dat curs avertismentelor repetate pe parcursul a șase ore, Spruance a ordonat navei să-și evacueze sala mașinilor. Spruance a scos din funcțiune sistemul de propulsie al navei „Touska” prin lansarea mai multor salve din tunul MK 45 de 5 inci al distrugătorului către sala mașinilor navei Touska. Marinarii americani din Unitatea Expediționară a Marinei nr. 31 au urcat ulterior la bordul navei care nu s-a conformat, care rămâne în custodia SUA”, potrivit CENTCOM.

Iranul a condamnat confiscarea navei de către SUA, numind-o un act de „piraterie armată” și a amenințat că va lua măsuri, potrivit Al-Jazeera. Operațiunea a avut loc la câteva ore după ce Donald Trump a anunțat că își trimite echipa la Islamabad pentru posibile discuții cu Iranul.