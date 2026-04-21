Ce se întâmplă acum în Strâmtoarea Ormuz. Două tancuri petroliere și o navă cargo au reușit să treacă de dubla blocadă

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a rămas în mare parte blocat marți, doar trei nave trecând prin această cale navigabilă în ultimele 24 de ore, potrivit datelor din sectorul maritim, scrie Reuters.

Blocada impusă de armata americană asupra porturilor iraniene a înfuriat Teheranul, determinându-l să-și mențină propriile restricții asupra strâmtorii strategice, prin care trecea de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Tancul cu produse petroliere Ean Spir, care nu are pavilion sau proprietar cunoscut, a navigat prin Hormuz marți, după ce a făcut escală într-un port irakian, arată datele de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

Nava de cargo Lian Star, care nice ea nu avea pavilion sau proprietar cunoscut, a traversat, de asemenea, strâmtoarea plecând dintr-un port iranian, mai indică datele.

Separat, tancul de gaz petrolier lichefiat Meda, care a făcut escală într-un port din Emiratele Arabe Unite din Golf și care, de asemenea, nu avea pavilion sau proprietar cunoscut, a traversat strâmtoarea luni, în a doua lui încercare de a părăsi Golful după ce se întorsese anterior, potrivit analizei satelitare realizate de specialiștii în analiză de date de la SynMax.

Acestea reprezintă doar o mică parte din cele 140 de nave care traversau zilnic strâmtoarea înainte de începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Peste o duzină de petroliere au traversat strâmtoarea după ce Iranul a anunțat vineri, pentru scurt timp, că aceasta a fost deschisă, înainte ca Teheranul să anunțe sâmbătă că o închide din nou, trăgând focuri de armă asupra navelor.

„Chiar și navele care par să îndeplinească criteriile cunoscute public pentru un tranzit reușit prin ambele blocade se pot afla în pericol și pot fi împiedicate să treacă”, a evaluat brokerul maritim BRS, într-o notă publicată săptămâna aceasta.

Armistițiul dintre SUA și Iran părea să fie în pericol marți, Teheranul neangajându-se să participe la noi negocieri de pace, iar armata americană anunțând că a capturat în apele internaționale un petrolier care avea legături cu Iranul.

20.000 de marinari, blocați

Sute de nave și 20.000 de marinari rămân blocați în interiorul Golfului, incapabili să navigheze.

„Nu putem pune în pericol viețile marinarilor”, le-a spus marți reporterilor Arsenio Dominguez, secretarul general al agenției ONU pentru transport maritim, în marja săptămânii maritime de la Singapore.

„Am văzut ce s-a întâmplat weekendul trecut, vineri, când unele nave au început să navigheze. Apoi a fost anunțat că strâmtoarea a fost închisă, iar unele nave au fost efectiv țintite. Din fericire, nu am avut victime și navele nu au suferit pagube”, a adăugat el.

Armata Iranului a anunțat că un petrolier iranian a intrat luni în apele sale teritoriale din Marea Arabiei cu ajutorul Marinei iraniene, în ciuda a ceea ce a descris ca fiind avertismente și amenințări repetate din partea forțelor navale americane.

Brokerul maritim BRS a mai estimat că, în prezent, 61 de superpetroliere care nu au legătură cu Iranul sunt blocate în Golful Persic, dintre care 50 transportă încărcături de până la 2 milioane de barili fiecare.

„Într-un moment în care lumea are o nevoie disperată de țiței, o cantitate suplimentară de 2 milioane de barili provenind din Golful Persic ar fi primită cu recunoștință”, a afirmat BRS.