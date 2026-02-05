Ce se întâmplă când o femeie întârzie controlul sânilor? Dr. Sorina Ungur, MedLife: „Amânarea împinge cancerul de sân în stadii greu de tratat”

În cabinetul medicului imagist Sorina Ungur, de la Hyperclinica MedLife Micromedica din Bacău, ajung în ultimii ani tot mai multe femei cu tumori la sân – unele, din păcate, în stadii avansate. „O zi în care nu identific o formațiune suspectă este o zi fericită“, spune medicul. Totuși, atât timp cât leziunile sunt descoperite când au dimensiuni mici, în stadii incipiente, tratamentul poate fi curativ, iar parcursul medical – mai ușor. Într-un amplu interviu pentru Hotnews, dr. Sorina Ungur explică, cu exemple din cabinet, la ce să fie atente femeile de orice vârstă și de ce frica și negarea rămân, paradoxal, printre cele mai frecvente „motive“ de diagnostic tardiv al cancerului mamar.

Cancerul de sân rămâne cel mai frecvent cancer la femei, iar în România încă apasă greu și prin numărul de decese. O explicație ar putea fi că „rata de participare la screening rămâne scăzută pentru cancerul de sân“, după cum se arată în Profilul de țară privind cancerul 2025. Totuși, din afara României vin vești bune: depistarea din ce în ce mai precoce a cazurilor de cancer, screeningul optimizat și tratamentele tot mai eficiente au condus în SUA la o supraviețuire la cinci ani a pacienților cu cancer de peste 70%. Trendul este valabil și în ceea ce privește cancerul de sân, chiar dacă numărul total de cazuri diagnosticate a crescut de la un an la altul.

În cabinetele medicale se reflectă întocmai această teorie: cu cât cancerul este depistat mai devreme, prin metode de screening potrivite și efectuate la timp, cu atât tratamentul este mai eficient și mai puțin agresiv. Cu cât se amână mai mult controalele periodice ale sânilor, cu atât situația se complică.

„Sunt prea tânără, nu mi se poate întâmpla mie“

Medicul imagist Sorina Ungur vede aproape zilnic formațiuni suspecte la pacientele ei și, de asemenea, observă și unde poate să ducă amânarea controalelor mamare. „Multe paciente amână de frică sau din negare: «Sunt prea tânără, nu mi se poate întâmpla mie». Însă amânarea aceasta nu face decât ca eventualele formațiuni suspecte să evolueze în timp, spre stadii mai dificil de tratat“, spune dr. Ungur. Medicul dă exemplul unei paciente de până în 40 de ani, care, atunci când a ajuns la investigațiile imagistice, avea o tumoră care ocupa, practic, tot sânul. Se putea observa cu ochiul liber că era ceva în neregulă cu acel sân. „În astfel de situații, nu mai poate fi vorba despre tratamente conservatoare“, spune cu regret dr. Ungur.

Cât de importantă este autoexaminarea

Un alt caz, dar într-o cu totul altă notă, este cel al unei femei de aproximativ 55 de ani pe care atenția pentru prevenție, cunoașterea propriului corp și încrederea în specialiști au ajutat-o să evite o situație complicată. „Își făcuse mamografia de screening și era liniștită pentru că rezultatele fuseseră foarte bune. Însă la un an de la mamografie, a observat o modificare la nivelul pielii la unul dintre sâni – o mică retracție a tegumentului. Și-a dat seama că trebuie să acționeze rapid și a venit la noi la mamografie pe care am completat-o cu o ecografie. Am identificat o formațiune suspectă, am îndrumat-o către biopsie, care a confirmat că era vorba despre cancer de sân. Din fericire, tumora era în stadiu incipient, sub 1 centimetru, iar tratamentul a fost conservator: s-a excizat doar tumora, ganglionii nu erau afectați, iar tomografia computerizată nu a identificat metastaze. Acum, doamna s-a și întors la serviciu“, povestește dr. Sorina Ungur.

În acest caz a fost vorba despre o situație foarte rar întâlnită, care poartă denumirea de cancer de interval, care apare între două examinări. „De aceea, le spun tuturor doamnelor: priviți-vă mai des în oglindă, dezbrăcate, și încercați să observați dacă apar modificări față de zilele anterioare sau de luna anterioară. Ecografia, mamografia, dar și autoinspecția, autopalparea sunt esențiale“, recomandă specialista.

Avantajul tomografiei cu tomosinteză

În ultimii ani, medicii observă tot mai multe cazuri de cancer mamar la femei tinere, iar cele mai eficiente metode de screening rămân ecografia mamară în fiecare an până la 40 de ani și apoi, mamografie la doi ani în cazurile în care nu există antecedente de cancer mamar sau ovarian în familie și nu se depistează leziuni suspecte care necesită investigații mai frecvente.

„După 40 de ani începem cu mamografia, pentru că după această vârstă putem depista la mamografie semne incipiente de cancer – microcalcificări“, spune dr. Ungur. Iar dacă la mamografie apare o formațiune care necesită lămurire, se efectuează și ecografia de sân. Excepția de la această regulă sunt femeile sub 40 de ani cu antecedente familiale (mamă, soră, bunică diagnosticate la vârste mai tinere). În aceste cazuri, mamografia poate intra în discuție mai devreme, adaptat individual.

Un avantaj suplimentar în imagistica sânului îl reprezintă mamografia cu tomosinteză (3D), care oferă secțiuni fine, „felii“ care permit evaluarea în profunzime a sânilor, în loc de câteva imagini standard, 2D, ale sânilor, cum se obțin mamografia clasică. „Față de mamografia clasică, la care se obțin patru imagini pentru cei doi sâni, aici ai undeva la 150-160 de secțiuni pentru fiecare sân. Automat crește și acuratețea investigației“, spune dr. Ungur. Practic, pentru imagist, avantajul e că poate urmări structurile pe straturi, ceea ce ajută mai ales când există suprapuneri de țesut sau când leziunea este foarte mică.

De ce contează? Pentru că unul dintre lucrurile pe care mamografia le poate vizualiza devreme sunt microcalcificările – semne incipiente care pot avea dimensiuni foarte mici. „Sunt niște zone foarte micuțe, cât diametrul unui fir de păr“, explică medicul. Iar acestea se văd tocmai cu această metodă, folosită corect, la vârsta potrivită.

De ce ecografia rămâne importantă, mai ales în sânul dens

Una dintre întrebările frecvente este: ce se întâmplă când țesutul este încă dens – situație comună la femeile mai tinere și uneori încă prezentă și după 40 de ani. În astfel de cazuri, ecografia completează mamografia.

„Facem mamografia, eliminăm ce este mai rău – semnele incipiente de cancer – și completăm cu ecografia“, explică dr. Ungur. Ecografia poate descrie și leziuni benigne frecvente: chisturi, lipoame, fibroadenome. În plus, în timpul ecografiei, medicul verifică și zonele cheie pentru extensia regională. „Întotdeauna când facem ecografia de sân, prima stație pe care o verificăm este stația axilară, apoi la nivelul claviculei, supra- și infraclavicular“, spune medicul. Ganglionii pot oferi indicii despre un stadiu mai avansat, mai ales dacă sunt suspectați în contextul unei formațiuni.

Când intră în joc RMN-ul de sân și de ce e esențial la implanturi

Imgistica prin rezonanță magnetică sau, cum este cunoscut de paciente, RMN-ul de sân (cu substanță de contrast) este util atunci când mamografia și ecografia ridică o suspiciune care are nevoie de încă un nivel de informații: cum se comportă leziunea la contrast, ce tip de vascularizație are, ce extensie sugerează.

„Prin mamografie și ecografie avem doar o caracterizare a imaginilor în sine. Nu știm cum se comportă acel nodul în momentul injectării substanței de contrast, și asta putem ști doar făcând RMN mamar“, explică dr. Ungur.

RMN-ul devine metoda de bază și pentru pacientele cu implanturi mamare, atât pentru țesutul mamar, cât și pentru integritatea implantului. „Aceste paciente beneficiază de indicația de RMN la sân. Există un protocol special pentru ele“, spune medicul, menționând și faptul că implanturile se pot fisura sau sparge, iar monitorizarea trebuie gândită diferit în cazul lor.

„Media de vârstă a început să scadă“

O observație importantă din practica ultimilor ani: distribuția pe vârste pare mai „împrăștiată“, iar medicul spune că vede tot mai multe cazuri în perioada de fertilitate, nu doar după menopauză. „Am avut pacientă diagnosticată în perioada alăptării… la 28 de ani, fără antecedente familiale“, spune dr. Ungur. Iar în plaja 40–50 de ani, incidența rămâne mare, dar multe paciente nu sunt încă la menopauză. „Media de vârstă a început să scadă simțitor.“

Dincolo de respectarea protocoalelor și aparatură avansată, rămâne gestionarea emoțiilor: aproape orice femeie intră la ecografia de sân sau la mamografie cu o doză de teamă. Dr. Ungur spune că adaptează comunicarea în funcție de anxietate: uneori dictează rezultatul în timp real, alteori se oprește și explică înainte, ca pacienta să nu audă „un rezultat sec cu termeni care pot speria inutil“.

„Dacă sunt suspiciuni, prefer întâi să discut cu pacienta, să explic despre ce e vorba… și apoi dictez rezultatul“, spune medicul. Iar când recomandă biopsie și trimitere către oncologie, încearcă să păstreze mesajul în zona de acțiune: „Bucurați-vă că ați venit, ați descoperit. Ăsta e primul pas și e cel mai important… haideți să ne apucăm de treabă!“.

