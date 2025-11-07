Ce se întâmplă cu activele Lukoil din Republica Moldova / „Ne aliniem sancțiunilor americane”

Republica Moldova vrea să preia în administrarea statului resursele companiei Lukoil, aflată sub sancțiuni americane. Compania rusească controlează 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din cea de benzină.

Autoritățile din Republica Moldova au înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru preluarea infrastructurii și resurselor companiei. Începând cu data de 21 noiembrie, Lukoil nu va mai funcționa în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că nu va mai putea vinde benzină, motorină și kerosen. Aceasta este o consecință a sancțiunilor impuse în octombrie de SUA și a blocării conturilor și activelor companiei.

Deține 50% din piața moldovenească de benzină

În prezent, Aeroportul Internațional Chișinău este dependent exclusiv de kerosenul de la Lukoil. Compania rusească mai asigură 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din necesarul de benzină al Republicii Moldova. Lukoil deține o serie de benzinării, asigură cu resurse piața petrolieră și este deținătorul cu drept de proprietate privată a depozitului, furnizării și încărcării avioanelor.

În același timp, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului din Republica Moldova a luat decizia de a refuza oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din aeroport către altă companie, pe motiv că acea companie nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale. Astfel, se propune ca statul să preia resursele companiei, aflate sub sancțiuni.



„Consiliul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei. Data-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, având în vedere că de la 21 noiembrie Lukoil va fi în incapacitate de funcționare. Moldova se aliniază sancțiunilor americane.

Totodată, precum au făcut și alte țări din UE, am solicitat o derogare temporară de la SUA de operare a companiei sub sancțiuni până rezolvăm problema, așa încât aprovizionarea cu resurse petroliere a Republicii Moldova să nu fie perturbată, iar viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată. În același timp, purtăm discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen”, a explicat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.



La sfârșitul lunii octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. Decizia a venit după blocarea unui nou summit Trump-Putin la Budapesta și pe fondul lipsei unor progrese în negocierile de pace în Ucraina.

În același timp, Uniunea Europeană a anunțat tot atunci cel al 19-lea pachet de sancțiuni, care vizează reducerea veniturilor Rusiei din energie și includ: devansarea pentru 2027 a interdicției privind importurile de gaz natural lichefiat, sancționarea a peste 100 de nave din „flota din umbră” a Rusiei, restricții de călătorie pentru diplomații ruși suspectați de spionaj.