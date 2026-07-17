Ce se întâmplă cu fostul Ștrand Titan: oamenii cer un parc public, dar consilierii și Primăria Sector 3 au alte planuri

Fostul Ștrand Titan/Cara sau „3 ligheane”, cum era cunoscut bucureștenilor în urmă cu 20 de ani, este de câțiva ani lăsat în paragină. Terenul pe care este amenajat ștrandul se află foarte aproape de Parcul Titan, are o suprafață de aproape 6 ha și aparține Municipiului București, fiind în administrarea Primăriei Capitalei. În spațiul public au apărut trei proiecte diferite pentru acest loc.

Cetățenii cer ca acolo să fie amenajat un parc

Printr-o petiție online lansată miercuri, cetățenii cer Primăriei Capitalei să amenajeze pe terenul fostului ștrand un parc public.

Terenul reprezintă una dintre puținele oportunități rămase pentru crearea unui parc public de dimensiuni semnificative, ca parte a infrastructurii verzi-albastre a orașului, se arată în petiția cetățenilor.

Aceștia aduc argumente și susțin că amplasamentul beneficiază deja de resurse valoroase, care ar permite transformarea sa cu intervenții relativ reduse:

arbori maturi, dezvoltați de-a lungul mai multor decenii, care oferă umbră, reduc temperaturile și susțin biodiversitatea locală;

alei existente, ce pot fi reabilitate și integrate în viitorul parc;

fostele bazine ale ștrandului, care pot fi transformate în lacuri naturale sau zone cu rol ecologic și peisagistic;

terenuri sportive existente, ce pot fi păstrate și modernizate;

clădiri existente, ce pot primi funcțiuni culturale, educative și comunitare.

De ce parc și nu ștrand?

„Optăm pentru parc public, și nu pentru refuncționalizarea ca ștrand, deoarece nevoia principală a zonei este creșterea suprafețelor verzi accesibile tuturor locuitorilor. Spre deosebire de un ștrand cu acces condiționat de bilet, funcționare sezonieră, trafic și zgomot ridicat, un parc public oferă beneficii permanente întregii comunități: reducerea temperaturilor, gestionarea apelor pluviale, creșterea biodiversității, prin integrarea lacurilor naturalizate, a zonelor umede și a vegetației”, se arată în petiție.

În contextul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai frecvente, protejarea și extinderea spațiilor verzi este o necesitate pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor, mai spun cetățenii.

„Parcurile nu sunt doar locuri de recreere, ci infrastructură esențială pentru un oraș sănătos și rezilient: reduc efectul de insulă de căldură urbană, îmbunătățesc calitatea aerului, gestionează apele pluviale și conservă biodiversitatea. Aceste beneficii pot fi amplificate prin integrarea principiilor „Sponge City” (Oraș Burete) soluție folosită pe scară largă în orașele moderne, prin care lacuri, zone umede, vegetație și suprafețe permeabile absorb, stochează și eliberează controlat apa pluvială, reducând riscul de inundații și efectul insulei de căldură”, se mai arată în petiție.

În primele 24 de ore de la publicare, petiția a strâns peste 150 de semnături.

Strandul Titan

Consilierii PSD de la Sectorul 3 propun construirea unui spital

În cadrul ședinței de Consiliu Local Sector 3, de miercuri, Valentin Ion Voicu, consilier din partea PSD, a declarat că în această săptămână grupul politic va depune un proiect de hotărâre ca pe terenul ștrandului să fie construit un spital public.

„Proiectul grupului PSD este în felul următor, pe 57.000 mp dorim să înființăm un spital de urgență,un spital de stomatologie și un spital pentru familiile tinere din Sectorul 3. Acesta este proiectul pe care grupul PSD o să-l propună pe cei 57.000 de metri pătrați. O să-l depunem în această săptămână și sperăm să avem acordul dvs”, a declarat Voicu.

Primăria Sectorului 3 vrea să reabiliteze ștrandul

Anul trecut, în luna august, Primăria Sectorului 3 a cerut ștrandul de la Primăria Capitalei, ca să-l poată reabilita.

În acest sens, a fost adoptată o hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea ștrandului din administrarea ALPAB în cea a Consiliului Local Sector 3, „în scopul reabilitării imobilului”.

„În plin centrul Sectorului 3 există zona cunoscută ca „Trei ligheane” sau „Cara”, cum i se mai spune, lăsată în paragină acum. Terenul este bine poziționat, în apropiere sunt școli, grădinițe, o piață. Ar trebui să fie o zonă plină de activitate, cu facilități pentru cetățenii din Sectorul 3. Din nefericire aici este mizerie, în interior e o zonă abandonată, un focar de infecție. Noi o cerem în administrare de la Primăria Generală pentru că vrem să facem aici o zonă atractivă, cu facilități pentru Sectorul 3. Să sperăm că cei de la Primăria Generală vor înțelege normalitatea demersului nostru, că ne putem ocupa să rezolvăm situația și o vom primi în administrare. La cât mai multe zone urbane cu facilități și ofertante pentru locuitorii din București în general și pentru cei din Sectorul 3, în special”, a declarat la vremea respectivă primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Primăria Capitalei nu a răspuns însă cererii, a declarat viceprimarul Alin Cocoș, miercuri, în timpul ședinței Consiliului Local.

Instituțiile care decid ce se va întâmpla cu Ștrandul Titan sunt Consiliul General al Municipiului București și Primăria Capitalei. HotNews a solicitat primarului Ciprian Ciucu un punct de vedere. Când vom primi răspuns îl vom publica.