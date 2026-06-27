Ce se întâmplă în organism când temperaturile trec de 35 de grade: „Inclusiv oamenii sănătoși sunt vulnerabili”. Sfaturi pentru cod roșu de la șefa UPU a Spitalului Universitar

Persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să evite complet deplasările în timpul zilei, când temperaturile sunt cele mai ridicate/ FOTO: Shutterstock

România intră, începând de duminică, sub primul cod roșu de caniculă din această vară. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Dr. Silvia Nica, șefa Unității de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Universitar de Urgență București, a explicat pentru HotNews că și persoanele sănătoase pot avea probleme în astfel de condiții și explică de ce expunerea la temperaturi de peste 35 de grade trebuie limitată.

„Cel mai important este să prevenim apariția deshidratării și a hipertermiei. Oamenii trebuie să evite să stea perioade lungi de timp în medii foarte calde. La peste 35 de grade, practic, nu se mai poate realiza schimbul de căldură între organism și mediul înconjurător, iar expunerea într-un astfel de mediu trebuie limitată la cel mult 5-10 minute”, a declarat pentru HotNews Silvia Nica.

Medicul recomandă limitarea expunerii directe la soare, hidratarea și purtarea unor haine lejere, din bumbac, care permit evaporarea transpirației.

Nu doar vârstnicii sunt vulnerabili

Cele mai expuse sunt persoanele aflate la extremele de vârstă și pacienții cu boli cronice.

„Copiii, în special bebelușii, persoanele în vârstă, cei care suferă de boli cronice care afectează sistemul imunitar, cum sunt cancerele, precum și pacienții cardiaci sunt foarte vulnerabili la temperaturile ridicate. Inclusiv oamenii sănătoși sunt vulnerabili, motiv pentru care este mult mai bine să prevenim decât să tratăm. În primul rând trebuie prevenită deshidratarea”, spune șefa UPU.

În ceea ce privește persoanele care lucrează în aer liber, medicul spune că programul trebuie adaptat în zilele cu temperaturi extreme.

„Aceste activități trebuie desfășurate cu pauze în intervalul cel mai călduros al zilei, între orele 11:00 și 16:00. Programul de lucru trebuie modificat în perioadele de caniculă. Este imperios necesar”, afirmă Silvia Nica.

Medicii se pregătesc pentru mai multe primiri la camera de gardă

Unitățile de Primiri Urgențe se așteaptă la un aflux mai mare de pacienți în perioada următoare.

„Asta se întâmplă în fiecare an și suntem pregătiți. Ne-am luat măsurile de siguranță, ca în fiecare an”, a declarat medicul pentru HotNews.

Potrivit avertizării ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei temperaturile vor ajunge până la 41 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În șase județe din sud-estul țării va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă.

Cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat în perioada 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10. Sursă foto: ANM

Și sâmbătă va fi cald în toată țara, care se află sub avertizări cod galben și portocaliu de caniculă. Valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse preponderent între 30 și 34 de grade.

În Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.