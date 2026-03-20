Ce se mai aude de falșii Van Gogh din China

„China a devenit hala de producție a lumii. Lista produselor „Fabricate în China” crește astăzi din ce în ce mai mult, produsele sale devin tot mai sofisticate. Trebuie să trecem de la „Fabricat în China” la „creat în China”, spunea Xi Jinping în timpul unei vizite la o fabrică, în octombrie 2017.

Satul Dafen producea cândva 60% din picturile în ulei noi din lume – acum acest sat de artiști este amenințat.

Într-o alee mărginită de copaci din Dafen, un sat mic de la marginea întinsei capitale tehnologice din sudul Chinei, Shenzhen, pictorul Qiu Junbin corectează cu blândețe tușele de pensulă ale unei fete care încearcă să reproducă o imagine a unui peisaj marin impresionant, scrie Financial Times. Mama fetei le face fotografii în fața expoziției colorate de opere de artă atârnate pe pereții modestului studio al lui Qiu.

Qiu, în vârstă de 49 de ani, conduce unul dintre numeroasele ateliere de „experiențe artistice” care au apărut în ultimii doi ani pentru a atrage turiști în Dafen, cunoscut cândva drept „fabrica de artă a lumii”.

Artistul Zhao Xiaoyong stă lângă picturile sale în satul Dafen, în Shenzhen, în provincia Guangdong din sudul Chinei. Credit line: GREG BAKER / AFP / Profimedia

Acest sat de pictori a fost fondat în 1989, când un antreprenor din Hong Kong și-a mutat studioul de pictură în ulei cu replici la Dafen pentru a profita de costurile mai mici ale forței de muncă și ale locuințelor. Până la mijlocul anilor 2000, satul producea 60% din toate picturile noi în ulei din întreaga lume.

În 2018, industria de reproducere a artei din Dafen valora, potrivit FT, 4,5 miliarde de yuani cu aproximativ 8.000 de lucrători (inclusiv artiști, producători de rame și agenți) care vând replici ale unor opere de Van Gogh, Warhol și alții către consumatori și comercianți cu amănuntul din întreaga lume.

Însă, în ultimii ani, afacerile au încetinit. În urma declinului economic și a pandemiei, cererea pentru astfel de bunuri a scăzut, mai întâi la nivel internațional, apoi și pe plan intern. Gusturile consumatorilor se schimbă și în China, unde există o tendință de a pierde reputația națiunii ca centru global al bunurilor contrafăcute. Astfel de evoluții, împreună cu apariția unor noi tehnologii precum inteligența artificială, au stârnit îngrijorări cu privire la viabilitatea modelului de afaceri din Dafen.

Potrivit lui Qiu, viitorul satului a depins întotdeauna de pragmatismul comunității sale. Originar din Jiangxi, o provincie sud-estică a Chinei, Qiu s-a mutat în Dafen acum 20 de ani, când satul începea să fie cunoscut în lume. Ca majoritatea celor de acolo, Qiu a început să realizeze replici de picturi în ulei ale unor capodopere celebre, dar a trecut rapid la crearea propriilor opere de artă: picturi realiste despre viața de zi cu zi. „Toată lumea caută noi modalități de a supraviețui”, spune el.

La începutul anilor 2000, rebrandingul satului Dafen, dintr-un loc pentru reproducerea artei industriale într-un centru creativ, era deja în curs de desfășurare, guvernul Shenzhen investind în diverse proiecte de promovare a satului ca centru cultural și lansând Muzeul de Artă Dafen. Această reinventare culturală de decenii a dus la transformări uriașe în spațiul satului în sine, studiourile și galeriile fiind din ce în ce mai mult înlocuite de cafenele și hosteluri care deservesc turiștii.

Un bărbat vizitează Dafen International Art Tribe la Dafen Oil Painting Village Credit line: MANGIN TONG / imago stock&people / Profimedia

În prezent există un număr tot mai mare de galerii care prezintă opere de artă tradiționale chinezești, cum ar fi caligrafia sau peisajele naturale shanshui, în loc de capodopere occidentale. Mulți artiști au început, de asemenea, să își vândă lucrările pe platforme de comerț electronic care vizează consumatorii cu mobilitate socială ascendentă sau au lansat ateliere de „experiență artistică” precum cel al lui Qiu, care reprezintă în prezent aproximativ 30% din veniturile sale.

Deși Qiu este unul dintre cei aproximativ 400 de artiști care produc opere de artă originale în sat, majoritatea veniturilor sale provine încă din îndeplinirea comenzilor de la clienții existenți și magazinele de vânzare cu amănuntul: replici și piese la comandă, la scară mică. Dar acestea au scăzut rapid de când și-a deschis primul magazin. „Există o cerere tot mai mare pentru arta în stil chinezesc”, spune el.

Qiu și soția sa, de asemenea artistă, locuiesc în Dafen; alți pictori pe care îi angajează locuiesc acum în altă parte, finalizând comenzile în afara sediului atunci când este nevoie. Printre provocările recente s-au numărat creșterea costurilor de închiriere și concurența tot mai mare din partea tinerilor artiști care doresc să intre în industrie, adaugă Qiu.

Pictorii din Dafen s-au luptat mult timp pentru legitimitate. Chiar și conceptul de sat în sine ridică întrebări complexe despre ce constituie artă „adevărată”.

Winnie Wong, istoric de artă la Universitatea din California, Berkeley, și autoare a cărții „ Van Gogh on Demand: China and the Readymade” (2014), spune că promovarea originalității, sponsorizată de stat, a generat oportunități pentru persoanele fără pregătire artistică formală sau rețele sociale de a deveni artiști.

Spre deosebire de eșaloanele superioare ale lumii artei, definiția artei legitime este mai complexă în Dafen, unde există multe forme de creație artistică, de la pictura speculativă la producerea de comenzi standardizate. „A generat toate aceste încercări creative ale oamenilor de a-și imagina un nou tip de viață”, spune Wong.

Copiii învață să picteze tablouri în ulei la Satul de Pictură în Ulei Dafen. Credit line: MANGIN TONG / imago stock&people / Profimedia

„Am văzut, de asemenea, mulți artiști din Dafen încercând să găsească modalități de a pleca și de a deschide alte tipuri de galerii, de a folosi rețelele sociale și de a încerca noi forme de creație artistică”, spune Wong. „Aceste încercări nu sunt atât de reușite și adesea își găsesc drumul înapoi, simțind că trebuie să se întoarcă la așa-numita artă copiată.”

Yang Huaxi, un artist în vârstă de 55 de ani care a venit pentru prima dată în Dafen în 2005, este unul dintre puținii pictori din sat care produce acum exclusiv opere de artă originale – o alegere pe care recunoaște că a putut să o facă doar pentru că are alte surse de venit.

Spre deosebire de mulți dintre cei care au venit să lucreze în Dafen cu puțină sau deloc experiență în pictură, Yang a studiat arta la Universitatea Guizhou înainte de a deschide două galerii în Dafen. După un deceniu în care le-a administrat pe amândouă, le-a închis în 2017 pentru a continua studiile artistice, la prestigioasa Universitate Tsinghua din Beijing, precum și în străinătate.

Acum, Yang deține două studiouri, unul în Dafen și altul în Guangzhou, unde spune că piața vânzărilor de artă este mult mai bună. Picturile sale se vând de obicei cu sute de mii de yuani (zeci de mii de lire sterline); mult mai mult decât multe altele din sat, spune Yang. „În Dafen, operele de artă nu se vând neapărat la un preț bun, ceea ce este destul de ciudat. Este o industrie de nivel inferior, când arta ar trebui să fie ceva transcendental. Dacă ai o lucrare bună, când oamenii văd că provine din Dafen, râd de ea”

Kiki Tianqi Yu, care a co-regizat documentarul China’s Van Gogh’s (2016), împărtășește sentimentele lui Yang. Shenzhen are reputația de a fi un oraș axat pe profit, așa că oamenii ar merge de obicei acolo pentru a înființa proiecte comerciale.

„[Dafen] se pricepe foarte bine la adaptarea unui stil pentru producția de masă, fie prin mâini umane, fie prin inteligență artificială”, spune Yu. „În Beijing și Shanghai nu ar avea spațiul și linia de producție necesare pentru a produce așa ceva pentru consumul de masă intern sau internațional, dar Dafen are această bază.”

Planul lui Qiu este să continue „să meargă pe ambele căi”, producând atât replici, cât și picturi originale, căutând în același timp noi modalități de a crea artă.

Recent, a început să folosească inteligența artificială ca instrument pentru a genera idei și a lucra la compoziție. Qiu consideră că tehnologia îi va ajuta, nu îi va înlocui pe artiștii lui Dafen, care, la urma urmei, se specializează în lucrări pictate manual, fie ele copiate, fie ele originale. „Avem o istorie lungă aici”, spune el. „Oamenii sunt rezistenți și adaptabili. Dacă o cale se înfundă, vom găsi alta.”