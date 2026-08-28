Ce se schimbă la școală din această toamnă și pe cine afectează

Școala începe în câteva zile, iar anul acesta e marcat de o serie de schimbări care vizează atât elevii, cât și profesorii și părinții. Pentru familii, aceste schimbări sunt extrem de importante: copiii trebuie să știe din timp ce se modifică, ce reguli sunt deja aprobate și ce propuneri sunt încă în discuție, pentru că unele dintre aceste decizii pot influența modul în care învață, materiile cărora le acordă o atenție suplimentară și alegerile pe care le fac în următorii ani. Am adunat într-un singur loc cele mai importante noutăți și explicăm, pentru fiecare dintre ele, cine și în ce mod va fi afectat.

PE SCURT: din toamnă, profesorii de la clasele primare și cele de gimnaziu vor trebui să evalueze și noteze copiii după repere naționale comune (noile standarde de evaluare). Elevii care intră în clasa a IX-a vor fi prima generație care începe liceul după noi programe școlare, aprobate după aproape 20 de ani de la ultima reformă curriculară. Tot ei se vor pregăti pentru un bacalaureat diferit de cel pe care îl cunoaștem acum. Pentru elevii care dau examenele naționale în 2027 sunt propuse reguli noi de corectare, iar copiii care intră acum în clasa a VIII-a vor afla zilele următoare dacă admiterea la liceu va avea două probe sau, pentru anumite colegii, patru.

Profesorii vor folosi aceleași repere de evaluare, dar nu și aceeași formulă de notare

Pe cine afectează: elevii din clasele I-VIII

elevii din clasele I-VIII Ce este sigur: standardele naționale de evaluare pentru clasele I-VIII au fost aprobate și se aplică în toate școlile din anul școlar 2026-2027

Un 7 primit într-o școală de la sat și un 7 acordat într-un colegiu dintr-un oraș mare ar trebui să descrie un nivel apropiat de pregătire.

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