Ce se știe despre atacul aerian rusesc, unul dintre cele mai mari ale războiului din Ucraina: Roiurile de drone și rachetele Kalibr și Kinjal au venit în valuri

Bloc din Zaporojie lovit de ruși în noaptea de 27 spre 28 septembrie. Foto: Telegram / Administrația militară Zaporojie

Rusia a lansat peste noapte asupra Ucrainei mai multe valuri de drone, rachete de croazieră, rachete Kalibr și rachete hipersonice Kinjal, scrie Kyiv Post, citând informații de la corespondenții săi și de la oficiali ucraineni.

Numărul total de ținte aeriene este încă evaluat, dar corespondenții publicației au descris atacul ca fiind „unul dintre cele mai puternice pe care le-au văzut vreodată”.

Ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga a spus că este vorba de sute de proiectile aeriene.

„Rusia a lansat un alt atac aerian masiv asupra orașelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone și rachete, distrugând clădiri rezidențiale și provocând victime civile”, a scris el pe rețeaua socială X.

Atacul a venit în valuri

La început, roiuri de drone au fost lansate către multe regiuni ucrainene înainte ca atacul aerian să se concentreze pe Kiev și regiunea din jurul său.

Primul val de drone a intrat în spațiul aerian al Kievului pe la 4:20 dimineața (aceeași oră în România). La 4:37 , un corespondent al Kyiv Post din districtul Solomianskyi a auzit vuietul unei drone în picaj, urmat de o explozie. Câteva momente mai târziu, un bloc de locuit cu cinci etaje de pe aceeași stradă era în flăcări. Fumul negru gros s-a revărsat în cartier dinspre clădirea cuprinsă de incendiu

Mai târziu, în jurul orei 5:15 dimineața, rachete de croazieră lansate de bombardiere strategice au intrat în spațiul aerian ucrainean. O rafală s-a îndreptat spre regiunea Poltava, altele spre regiunea Herson, iar unele spre regiunea Kiev, lovind din nou Bila Țerkva și Vasilkiv.

Între timp, rachete Kalibr lansate simultan de pe nave militare au fost îndreptate spre Zaporojie, unul dintre cele mai afectate de acest raid.

Orașul Zaporojie a fost lovit „de cel puțin patru ori”, potrivit guvernatorului regiunii cu același nume, Ivan Fedorov, care a raportat patru răniți.

Rușii au folosit și bombardierele strategice

Cinci bombardiere rusești Tu-95 au decolat de pe aerodromul Olenya din regiunea Murmansk în jurul orei 01:45, ora locală, au raportat canalele de monitorizare, potrivit Kyiv Independent.

În jurul orei 02:25, Administrația Militară a orașului Kiev a avertizat că Rusia a ridicat bombardiere MiG-31K, declanșând o alertă aeriană în toată țara.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis apoi un avertisment la 03:52, spunând că Rusia a ridicat probabil avioane Tu-95 de la baza aeriană Engels.

Pe parcursul nopții, roiuri de drone de tip Shahed au amenințat, de asemenea, o serie de regiuni ucrainene. Explozii au fost raportate în Kiev, regiunea Kiev, Zaporojie, regiunea Hmelnîțkîi și Sumî.

Kievul și Zaporojie au raportat cele mai mari pagube provocate de atac până în prezent.

În regiunea Kiev, incendii au izbucnit în mai multe case și clădiri din cartiere din afara capitalei în timpul „atacului inamic în masă”, au declarat autoritățile regionale. Cinci oameni din orașul Fastiv au fost răniți – toți angajați ai unei brutării care a luat foc în timpul atacului.

Polonia a închis spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul țării, aproape de granița cu Ucraina) până cel puțin la 04:00 GMT (ora 07:00 în România) , din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, a informat serviciul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Forțele armate poloneze au precizat că au trimis avioane pentru a asigura securitatea spațiului său aerian după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei.