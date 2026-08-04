Ce se va întâmpla când racheta SpaceX scăpată de sub control se va izbi de Lună, cu viteza de 8.700 km/h

Oamenii de știință se așteaptă ca Luna, care a fost lovită de nenumărate ori de asteroizi și meteoriți parcursul a milioane de ani, să se confrunte cu o nouă coliziune, miercuri, de această dată din partea unei rachete SpaceX scăpate de sub control, care se deplasează cu viteze de aproximativ 2,43 kilometri pe secundă (5.400 de mile pe oră sau 8.700 km/h), a scris BBC.

Secțiunea superioară a unei rachete Falcon 9 de la SpaceX va „impacta” Luna în data de 5 august, potrivit NASA. Se estimează că această coliziune va avea loc în jurul orei 9:35 dimineața, ora României.

Având în vedere că Luna nu are atmosferă, iar atracția gravitațională este mult mai slabă, momentul impactului va fi „mai impresionant decât orice explozie (similară) de pe Pământ”, a explicat dr. Matt Bothwell, astronom public la Universitatea din Cambridge.

„Este ceva cu adevărat uriaș care se izbește de Lună. Nu este nici pe departe periculos, putem pur și simplu să urmărim spectacolul”, a spus Bothwell, care a subliniat că momentul reprezintă o ocazie unică de a studia ce se întâmplă atunci când un obiect lovește Luna.

Conform astronomului, impactul nu va fi vizibil de pe Pământ cu ochiul liber, însă persoanele cu acces la un telescop sofisticat ar putea vedea o străfulgerare emanând de pe suprafața Lunii, a spus Bothwell.

Racheta a rămas pe orbită după o lansare din ianuarie 2025

Astronomi independenți observaseră, folosind date publice, că o porțiune a rachetei, care a rămas pe orbită după lansarea a două module lunare în ianuarie 2025, se află pe un curs de coliziune accidentală cu Luna.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ”, a declarat Jimi Russell, un purtător de cuvânt al agenției spațiale americane. „NASA va continua să monitorizeze propulsorul în scopuri de instruire și, ulterior, va observa și locul impactului în scopuri științifice”, a mai precizat acesta.

SpaceX a lansat această rachetă Falcon 9 ca parte unei misiuni americane-nipone de a transporta o pereche de module de aselenizare și echipamente științifice pe Lună anul trecut.

Mai concret, racheta transportase două module lunare private: Blue Ghost, al companiei Firefly Aerospace, care a realizat prima aselenizare privată complet reuşită, şi un modul al companiei japoneze ispace, care s-a prăbuşit la aterizare, potrivit The Associated Press.

O parte din racheta Falcon 9 este reutilizabilă și proiectată să se întoarcă pe Pământ pentru următoarea sa misiune, însă alte părți sunt debarasate în spațiu și rămân acolo, blocate pe orbită, cu excepția cazului în care se ciocnesc în cele din urmă cu un alt corp ceresc.

Piesa în cauză este treapta superioară a rachetei și are o dimensiune comparabilă cu o clădire cu 5 etaje, cântărind cel puțin 4.000 de kilograme pe Pământ.

Astronomul Bill Gray, care a observat primul traiectoria, spune că obiectul va ateriza în apropierea craterului Einstein, care se află pe acea parte a Lunii vizibilă de pe Pământ. El estimează că impactul crea un crater cu un diametru mai mare de 17 m.