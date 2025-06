Japonezii de la ispace bifează al doilea eșec, după ce modulul Resilience s-a prăbușit pe suprafața Lunii

Startupul japonez ispace spera să devină prima companie din afara SUA care reușește o aselenizare controlată, însă a eșuat, după ce modulul s-a prăbușit pe suprafața selenară, din cauza unor probleme tehnice, scrie Reuters. Un final la fel de „brutal” l-a avut acum doi ani un alt modul de la ispace.

Modulul Resilience, al doilea al companiei ispace, a avut probleme în măsurarea distanței față de sol și nu a reușit să-și încetinească suficient coborârea, spun cei de la ispace. Nu s-a mai putut restabili comunicarea cu sonda și misiunea a fost încheiată.

„Estimăm că este foarte probabil ca sonda noastră să fi efectuat o aterizare dură pe suprafața Lunii. După pierderea comunicării, am încercat să repornim modulul de aterizare, dar nu am reușit să restabilim legătura. Prin urmare, am decis să încheiem misiunea”, spun cei de la ispace, citați de AFP.

„Luăm în calcul mai multe scenarii, inclusiv probleme apărute la sistemul de propulsie, la software sau la hardware-ul, dar mai ales la senzori”, a spus Ryo Ujiie, director tehnologic al ispace.

Este al doilea eșec pentru niponi. ispace a mai încercat o aselenizare în primăvara lui 2023, dar au apărut probleme tehnice și sonda s-a făcut praf cu puțin timp înainte de aselenizare, din cauza unor calcule eronate legate de altitudine.

Sonda Resilience avea cinci instrumente în valoare totală de 16 milioane dolari (de la firme japoneze, dar și de la o universitate taiwaneză), printre care și un mic rover cu patru roți, construit în Luxemburg.

Dacă aselenizarea ar fi fost un succes, modulul de 2,3 metri și roverul ar fi început o explorare de 14 zile, care includea colectarea de sol lunar, în baza unui contract cu NASA.

Guvernul japonez a semnat un acord cu NASA pentru participarea astronauților japonezi la programul Artemis și sprijină proiectele private pentru dezvoltările viitoare pe Lună, mizând și pe capacitățile de transport ale ispace. „Așteptările privind ispace nu au dispărut”, a scris premierul japonez Shigeru Ishiba pe platforma X.