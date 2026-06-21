Ce secrete picante ascund „Papucii” lui Samuel van Hoogstraten

Figură de neînlocuit a picturii olandeze din secolul al XVII-lea, Samuel van Hoogstraten (1627 – 1678) a fost contemporan cu Rembrandt, Vermeer și Pieter de Hooch. Tabloul său „Les Pantoufles/ Papucii de casă”, pictat între 1650 și 1675, ascunde multe secrete.

O scenă de interior liniștită?

Aproape că se aude scârțâitul greoi al ușii care se deschide pentru a permite privitorului să pătrundă în acest interior tipic Secolului de Aur. Dar, în această scenă de interior aparent liniștită, atât de îndrăgită de pictura olandeză, privirea se oprește asupra câtorva detalii intrigante: un set de chei uitate într-o încuietoare, o mătură așezată neglijent lângă perete, o lumânare care se înclină în sfeșnic, o carte pe care cineva a uitat să o închidă.

Fără a omite această pereche curioasă de papuci, care a dat numele acestui mic tablou al lui Samuel van Hoogstraten, păstrat la Muzeul Luvru. Ce enigmă încearcă pictorul să ne dezvăluie?

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