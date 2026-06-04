Ce spun 1000 de români de pe internet despre responsabilitatea pentru drona care s-a prăbușit la Galați

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, vineri, 29 mai 2026. Inquam Photos / George Calin

Două treimi dintre cei intervievați spun că drona care s-a prăbușit în municipiul Galați și a rănit două persoane a fost lansată de Rusia, dar doar jumătate spun că Rusia trebuie să suporte singură consecințele incidentului din 29 mai, potrivit unui studiu realizat de Impactum Insights, la cererea Ethical Media Alliance.

Cercetarea nu este una științifică și nu are valoare de reprezentare nici la nivel național și nici la nivel de București. Autorii precizează că „rezultatele reflectă opiniile utilizatorilor de internet din România și nu pot fi extrapolate automat la întreaga populație”.

Interviurile au fost realizate online pe 2 iunie pe 1.000 de persoane cu acces la internet. Potrivit Impactum Insigths, studiul are o marjă de eroare de 3% la un nivel de încredere de 95%.

Incidentul este unul foarte cunoscut publicului din România, potrivit sondajului. Doar 2,7% dintre cei intervievați au spus că nu au auzit despre drona prăbușită la Galați. În schimb, 62,8% au spus că sunt la curent cu incidentul și au urmărit știrile îndeaproape.

Nici gravitatea incidentului nu este contestată de către români. Astfel, 58,6% spun că este unul „foarte grav”, în timp ce 33,8% îl cataloghează „destul de grav”.

Un sfert din intervievați văd o vină comună Rusia – Ucraina

Două treimi din respondenți (66,8%) spun că drona care a lovit blocul din Galați a fost lansată de Rusia, în timp ce 20,5% consideră că Ucraina.

Întrebați de responsabilitatea pentru incident, 50,1% indică doar către Rusia, în timp ce 24,1% spun că Rusia și Ucraina poartă vina în egală măsură. Ucraina drept singură responsabilă este indicată de 13,8%.

Cum caracterizează incidentul

„O consecință nefericită, dar inevitabilă, a războiului din Ucraina”, este concluzia aleasă de cei mai mulți respondenți (30,4%) întrebați ce reprezintă acest incident. Alți 21,4% consideră că e „o escaladare deliberată din partea Rusiei”.

Studiul integral poate fi consultat mai jos: