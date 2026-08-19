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Actualitate

Ce spun patru cunoscute directoare de colegii românești de top despre examenul suplimentar de admitere la liceu

Alexandra Nistor
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Examenul separat de admitere la liceu, care urmează să fie introdus în noul an școlar, a stârnit multe reacții în spațiul public. De la elevi, părinți și profesori, până la politicieni care azi au depus inițiative pentru amânarea sau eliminarea lui. HotNews a discutat cu patru directoare de liceu, care, teoretic, vor decide dacă organizează sau nu o astfel de testare.

  • Cele patru cunoscute directoare sunt: Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, liceul care anul acesta a avut cea mai mare medie de admitere de țară, Liliana Zazcheievici, de la Colegiul „Mihai Viteazul” din București, Dana Bobocea, de la Colegiul „Grigore Moisil” din București, Mihaela Gotcu, de la Colegiul „Emil Racoviță” din Iași.
  • Ele au poziții „pro” și „contra” examenului separat.