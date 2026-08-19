Ce spun patru cunoscute directoare de colegii românești de top despre examenul suplimentar de admitere la liceu

Examenul separat de admitere la liceu, care urmează să fie introdus în noul an școlar, a stârnit multe reacții în spațiul public. De la elevi, părinți și profesori, până la politicieni care azi au depus inițiative pentru amânarea sau eliminarea lui. HotNews a discutat cu patru directoare de liceu, care, teoretic, vor decide dacă organizează sau nu o astfel de testare .

Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele vor avea posibilitatea să organizeze propriul examen de admitere pentru o parte din locuri, separat de Evaluarea Națională. Prevederea e inclusă în Legea Educației din 2023, iar Ministerul Educației a pus recent în consultare publică un ordin prin care aceasta va fi introdusă.

Subiectele și calendarul urmează să fie stabilite de către Ministerul Educației.

Noutatea a stârnit multe controverse în spațiul public, iar numai astăzi trei parlamentari au depus inițiative legislative pentru amânarea sau eliminarea cu totul a acestui examen suplimentar.

HotNews a întrebat mai multe directoare de colegii naționale cât de oportună este pentru elevi introducerea unui nou examen și dacă îl vor organiza, în cazul în care legea rămâne nemodificată.

Liliana Zazcheievici, de la Colegiul Mihai Viteazu: „O struțo-cămilă”

Liliana Zazcheievici, directoarea Colegiului Național Mihai Viteazul din București. Inquam Photos / Octav Ganea

Liliana Zazcheievici, directoarea Colegiului Național „Mihai Viteazul” spune că instituția pe care o conduce „probabil nu” va organiza concursul separat de admitere în 2027.

„Așa cum se dorește a fi aplicată, nu folosește nimănui, după părerea mea. Este o nouă examinare fără niciun sens. E o struțo-cămilă, nu înțeleg în ce sens mergem. Adică să dăm un alt examen, care este tot național, atâta vreme cât subiectele sunt făcute la nivel național”, a spus directoarea.

Zazcheievici crede că, în loc să fie adăugat un examen în plus, ar trebui „gândită mai bine” Evaluarea Națională.

„Această Evaluare măsoară română și matematică. Româna nu e foarte relevantă pentru un liceu cu un profil real. De aceea, sigur că o admitere dată pe profilul liceului ar fi mai potrivită. Și să evalueze nivelul de cultură generală al elevului. Nu numai ce reușește el să facă după șabloanele acelea de teste la Evaluarea Națională”, a explicat ea.

„Elevul când intră în clasa a V-a trebuie să știe cum o să dea examenul”

Au timp elevii de clasa a VIII-a să se pregătească pentru două examene de admitere? Directoarea spune că aceștia ar trebui să știe clar din clasa a V-a cum vor da admiterea.

„Poate că i-ar ajuta pe cei care sunt oricum pasionați, să zicem, de fizică, sau chimie, biologie și le-au parcurs așa cum trebuie în gimnaziu. În mod normal ar trebui ca la început de ciclu un elev să știe cum o să dea examenul pentru ciclul următor. Deci nu mi se pare regulă să anunți anul ăsta că în anul viitor se va da admitere. Pentru că el când intră în clasa a V-a trebuie să știe cum o să dea examenul de sfârșit de ciclu”.

Ionela Neagoe, de la Colegiul „Gheorghe Lazăr”: „Nu știm ce să facem și ne complicăm existența”

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București. Foto: Facebook

Ionela Neagoe, directoarea de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, spune clar că în liceul pe care îl conduce nu se va organiza un astfel de examen.

Ea crede că eleviii vor fi mult prea afectați de această nouă prevedere și că nu vor avea timp să se pregătească și pentru admiterea de specialitate la liceu.

„Nu e normal să supui un copil la atâtea examene. Deci copilul trebuie să învețe, pe lângă cele naționale, încă două materii. Ceea ce mi se pară deja nebunie, noaptea minții, mult prea mult. Asta e o nebunie existențială. Nu știm ce să facem și ne complicăm existența. Sigur că e o presiune foarte mare (n.red.: pentru elevi). După ce făceau meditații cu cinci profesori la o materie, Acum vor face cu 15 profesori”, a explicat Neagoe.

Mihaela Gotcu, de la „Emil Racoviță” din Iași: „Este o a doua șansă”

Mihaela Gotcu, directoarea Colegiului Național Emil Racoviță din Iași. Foto: racovita.ro

De la Iași, Mihaela Gotcu pune în balanță avantajele și dezavantajele acestei prevederi și spune că liceul pe care îl conduce nu a decis încă dacă va organiza acest concurs sau nu, întrucât așteaptă proiectul final de ordin de la minister.

Directoarea Colegiului Național „Emil Racoviță” crede că această prevedere oferă o a doua șansă elevilor care nu au excelat la Evaluarea Națională.

„Vorbim de oportunitatea pe care o au elevii. Ei dacă au o zi proastă, să spunem, sau se întâmplă ceva, nu se simt bine, mai au o oportunitate”, a explicat ea.

Mihaela Gotcu ne-a mai spus că ea consideră că elevii au timp să se pregătească atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru un al doilea examen de admitere la liceu, întrucât elevii „nu învăță doar în clasa 8-a”.

„Bineînțeles, lucrul acesta, pe de altă parte, pune presiune pe ceea ce înseamnă, nu știu, starea multă emoțională, dar până la urmă este o altă, este o a doua șansă pe care dacă vrei să o ai, depui un pic mai mult efort”, a mai explicat ea, în dialog cu HotNews.

Despre faptul că Ministerul Educației face subiectele, directoarea liceului din Iași spune că este o măsură bună, „pentru că vorbim de evaluare standardizată în așa fel încât să existe aceeași unitate de măsură”.

Dana Bobocea, de la Colegiul Național „Grigore Moisil”: „O presiune mult prea mare pentru un copil de 14 ani”

Dana Bobocea, în dreapta, directoarea Colegiului Național Grigore Moisil din București. Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu mi se pare o idee foarte bună. Din perspectiva copilului, în primul rând. Plus că este destul de dezavantajat pentru specializările de Științe ale Naturii, respectiv Științe Sociale. Dacă la Matematică-Informatică se suprapune totuși matematica între disciplinele de concurs, cealaltă la alegere fiind informatica sau fizica, la Științe ale Naturii alegi între fizică, chimie sau biologie, care nu se dau la Evaluarea Națională.

Deci copilul clar trebuie să învețe pentru performanță, pentru un concurs, alte două discipline pe lângă română și matematică”, ne-a explicat Dana Bobocea, directoarea Colegiului Național „Grigore Moisil”.

Asemenea directoarei de la „Viteazul”, Bobocea este de părere că poate fi schimbată forma Evaluării Naționale, încât să conteze mai mult nota pe care elevul o ia fie la Română, fie la Matematică, în funcție de profilul la care vrea să studieze.

„Cred că forma aceasta de Evaluare Națională, poate cu o medie ponderată, să conteze mai mult. Sau să aibă o pondere mai mare în medie Matematica, dacă copilul alege profilul real pentru liceu, și o pondere mai mare la Limba română, dacă copilul alege profilul umanist pentru liceu. Să zic, 75% din medie se reprezinte nota la Matematică și doar 25% din medie nota la Română Atunci, cred că ar rămâne echitabil”, consideră directoarea de la liceul „Moisil” din București.

Și Dana Bobocea spune că este o decizie bună că Ministerul Educației face subiectele pentru concursul de admitere, pentru că „dacă fiecare școală își face propriul subiect, există riscul să nu mai fim cumva corecți față de toți copiii, să nu mai oferim tuturor copiilor aceleași șanse”.

„Pentru că așa, ca și scoală bună, îți dorești să ai copii foarte buni. Iau un exemplu: la chimie. Și faci niște subiecte la chimie, de te doare mintea. Acele subiecte se vor regăsi în niște auxiliare și făcute de profesorii respectivi și dăm naștere la niște lucruri care nu sunt chiar corecte. Și care nu lasă tuturor șansa de a participa la un examen corect”, a explicat aceasta.

Desfășurarea concursului de admitere la liceu, încă în consultare publică

Prevederea care le permite liceelor să organizeze un al doilea concurs de admitere în 2027, pe lângă Evaluarea Națională, a fost stabilită în Legea învățământului preuniversitar din 2023.

În prezent, ea se află în dezbatere publică lansată de Ministerul Educației printr-un proiect de ordin, urmând ca instituția să stabilească calendarul desfășurării concursului, precum și subiectele pe care elevii le vor rezolva. Decizia de a organiza sau nu concursul va rămâne la fiecare liceu în parte.

Miercuri, trei parlamentari au depus inițiative legislative prin care cer amânarea sau eliminarea introducerii celui de-al doilea examen de admitere la liceu, de către deputații Raluca Turcan (PNL), Mihai Ghigiu (PSD) și senatorul Ștefan Pălărie (USR).

Proiectul depus de Raluca Turcan cere amânarea organizării concursului cu patru ani. Acesta va fi votat săptămâna viitoare într-o sesiune extraordinară în Parlament. Și deputatul PSD Mihai Ghigiu cere amânarea cu doi ani a intrării în vigoare a prevederii.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a anunțat la rândul lui că a depus un proiect de lege menit să elimine cu totul introducerea concursului, potrivit Edupedu.