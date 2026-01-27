Ce spun sondajele din Ungaria înainte de alegerile decisive de peste două luni și jumătate

Partidul de opoziție de centru-dreapta din Ungaria, Tisza, și-a menținut în ianuarie avansul de 10 puncte procentuale față de partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit unui nou sondaj publicat luni seara, transmite Reuters.

Fidesz beneficiază de un sprijin mai puternic doar în rândul alegătorilor cu vârsta peste 59 de ani și care locuiesc în sate și orașe mici, potrivit cercetării.

Naționalistul Orban, care este la putere din 2010, va avea parte pentru prima oară în ultimii 16 ani de competiție majoră în alegerile parlamentare ce se vor ține pe 12 aprilie. Tisza este condus de Peter Magyar, fost membru al guvernului.

Votul va avea implicații majore pentru Europa și forțele politice de extremă dreapta. Orban, un aliat al președintelui american Donald Trump, a intrat frecvent în conflict cu UE din cauza erodării constante a valorilor democratice în Ungaria, lucru pe care el îl neagă.

Tisza are un avans de 10% în fața Fidesz

Noul sondaj, realizat între 19 și 24 ianuarie de Zavecz Research și publicat pe site-ul de știri Telex, a arătat că, în rândul alegătorilor deciși, Tisza are 49% din voturi, în creștere față de 47% în noiembrie, iar Fidesz 39%, adică un procent în plus față de nivelul de 38% din noiembrie.

Partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) este susținut de 5% dintre alegătorii deciși.

Potrivit sondajului, Tisza se bucura de un sprijin major (41% față de 22% pentru Fidesz) în rândul alegătorilor cu vârsta sub 39 de ani, dar Fidesz conduce cu 38% față de 35% în rândul alegătorilor cu vârsta peste 59 de ani.

În rândul celor cu studii primare, Fidesz conduce cu 38%, în timp ce Tisza are 27% aici.

Majoritatea sondajelor arată că Fidesz se află în urma lui Tisza, în ciuda măsurilor menite să-i mulțumească pe alegătorii nemulțumiți de cei trei ani de stagnare economică din Ungaria. Sondajele pro-guvernamentale sugerează că Fidesz conduce în opiniile alegătorilor.

Orban a prezentat alegerile din 2026 drept o alegere între război și pace, descriind Ucraina ca fiind nedemnă de sprijin și guvernul său ca fiind singura alegere sigură.

Tisza, care a apărut în politică în 2024, a declarat că va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va poziționa ferm Ungaria în UE.