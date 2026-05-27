Ce spune Bolojan despre negocierile pentru formarea guvernului și varianta premier tehnocrat. „PSD, de trei săptămâni, a intrat prin boscheți”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, la DigiFM, că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan, dar nu există momentan o concluzie privind viitorul guvern, spunând că nu s-a discutat despre un nume de premier, explicit.

„Am avut mai multe discuții cu domnul președinte după moțiunea de cenzură (…) Am discutat şi despre aspectele care ţin de contextul politic, despre noul guvern, dar nu există în momentul de faţă o concluzie a acestor discuţii”, a declarat Ilie Bolojan.

„Din punctul meu de vedere, cu cât se găseşte o soluţie mai rapidă la această criză, cu atât mai bine. Pentru că, orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilităţi limitate. Dacă până la intrarea în vacanţă parlamentară nu se găseşte soluţia unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanţei parlamentare nicio ordonanţă de urgenţă”, a spus premierul interimar.

Întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție în acest moment și dacă președintele i-a prezentat soluție un guvern tehnocrat, premier tehnocrat și miniștrii tehnocrați, Bolojan a spus că „nu s-a discutat despre niciun nume”.

„Când va avea o soluție, o va comunica așa cum consideră de cuviință. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”, a spus Bolojan.

„Ipoteza unui astfel de guvern (tehnocrat – n.r.) este una care a fost avansată. De ce? Pentru că în condiții normale după ce PSD a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă responsabilitatea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poate rezolva toate problemele fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj. Sigur că, într-o situaţie pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilităţile care au fost evocate”, a spus Bolojan.

„E greu ca un premier tehnocrat să poată performa”

De asemenea, premierul consideră că în situația actuală „e greu ca un premier tehnocrat să poată performa”.

„Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În parlament există o serie de propuneri, în diferite stagii, pe la toate comisiile, care teoretic sună bine. Scutiri, exonerări, care implică cheltuieli de la bugetul de stat. În condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri”, a spus Bolojan.

„Fără să existe o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele care sună bine şi guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament şi ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieşi din orice fel de angajament bugetar”, a subliniat Bolojan.

De asemenea, Bolojan a spus despre PSD că, în aceste 10 luni, deşi era în guvernare, „prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziţiei din guvernare”.

„În al doilea rând, a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie şi la final, pentru că am încercat să limităm risipa, am ajuns la moţiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcţiona susţinerea unui guvern tehnocrat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă PNL va vota un guvern tehnocrat, dacă aceasta va fi propunerea, Bolojan a răspuns:

„În condițiile care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, trebuie să vedem care este premierul propus, programul acestui guvern, care sunt ministrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri o formulă surogat a PSD-ului, evident nu vom vota un astfel de guvern”, a spus Bolojan.

„PSD a intrat prin boscheți”

Premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat în mai multe rânduri că PSD fuge de răspundere după ce a dărâmat guvernul.

„Constat doar că PSD, după ce a dărâmat guvernul, așa cum am spus iresponsabil, de trei săptămâni a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar trebui să se ducă fără echivoc cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere”, a spus Bolojan.

Bolojan, întrebat despre momentul „rupturii” cu Nicușor Dan

Întrebat de moderatorul emisiunii „de la ce s-a luat cu Nicușor Dan” și care a fost momentul ruperii relației, Bolojan a spus că „nu am nicio percepție de relație ruptă”.

„Pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Nu e vorba de simpatii sau antipatii, când ai o răspundere în țară trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, pentru a duce lucrurile înainte. Nu văd o problemă legată de ruperea unei relații, pentru că relațiile au fost normale în limita cadrului instituțional. Nu am avut discuții legate de reproșuri”, a răspuns Bolojan.