Ce spune CFR Călători despre pericolul ca trenurile cu locomotive electrice să nu mai poată circula din 7 octombrie/Sindicaliștii avertizează că operatorul ar putea rămâne fără bani de salarii

Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe rețeaua națională de cale ferată, din cauza restanțelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, scrie Agerpres. CFR Călători dă vina pe Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și spune că nu are cum să nu acumuleze datorii, atât timp cât ARF nu virează către companie sumele necesare, conform legii.

Documente citate de Club Feroviar și de Agerpres indică faptul că, începând cu data de 7 octombrie, ar putea fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică, prin retragerea dreptului de acces al locomotivelor electrice aparținând SNTFC CFR Călători SA la infrastructura feroviară electrificată.

Motivul invocat ține de neachitarea la timp a facturilor, cele mai vechi restanțe fiind din luna martie.

Dacă această notificare își va produce efectele, începând de marțea viitoare, 7 octombrie, locomotivele electrice ale CFR Călători vor rămâne în depouri, fiind posibilă doar circulația cu locomotive diesel, scrie Club Feroviar. Operatorul are câteva sute de locomotive electrice și 40% din rețeaua CFR este electrificată.

Nu este prima amenințare cu tragerea pe dreapta a locomotivelor CFR Călători. La finele lunii august, CFR SA notifica CFR Călători asupra faptului că trenurile Regio ale operatorului feroviar național urmau să primească acces interzis pe infrastructură începând cu data de 1 septembrie, iar cele Interregio de la 1 octombrie.

Cu doar două zile înainte de a intra în vigoare primul „val” de restricționare a accesului trenurilor celor doi operatori (CFR Călători și TFC) pe infrastructura națională, CFR SA a suspendat temporar măsura, anunțând că au fost achitate parțial sumele restante.

CFR Călători invocă acum „facilități neacordate” de către ARF în valoare de 135 milioane lei pentru ultima perioadă

Într-un comunicat de miercuri, CFR Călători spune că ARF riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor companiei și spune că Autoritatea nu își respectă atribuțiile legale, din moment ce nu a virat către CFR Călători compensația pentru serviciul public și nici facilitățile acordate de statul român.

„CFR Călatori ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) compuse din compensația pentru serviciului public de transport feroviar de călători și din facilitățile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul.

Atât timp cât compensația în anul 2025 este mult sub nivelul necesar și reprezintă doar 80% din valoarea compensației acordate în anul 2024, CFR Călători este practic văduvită de ARF de sumele care îi reveneau conform legislației în vigoare.

La aceasta se adaugă facilitățile acordate de stat prin ARF, diverselor categorii sociale de călători (elevi, studenți, pensionari, veterani etc) pe care ARF nu le mai decontează sau întârzie plata lor.

Doar în ultima perioadă, valoarea facilităților nedecontate de către ARF până în acest moment se ridică la suma de 135 de milioane de lei.

În aceste condiții, CFR Călători NU are cum să nu înregistreze datorii scadente și întârzieri la plata furnizorilor. Rolul Autorității pentru Reforma Feroviară este major în ceea ce privește funcționarea optimă a sistemului feroviar în România.

Orice decizie prin care ARF nu își respectă atribuțiile legale riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor CFR Călători și a sistemului feroviar”.

Sindicaliștii avertizează că CFR Călători riscă să nu poată plăti salariile

În acest context, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a propus, miercuri, în ședința plenului Consiliului Economic și Social (CES) aviz nefavorabil pentru proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, care „care distruge sistemul feroviar’, scrie Agerpres.

Liderul sindical și-a motivat propunerea prin faptul că, la această rectificare bugetară, nu se alocă CFR Călători nici măcar suma de 270 milioane lei restantă de la facilitățile de călătorie, de la prestația efectuată de companie, în condițiile în care transportatorul a primit în 2025 o compensație cu 30% mai mică față de cea din anul anterior, ceea ce l-a obligat să anuleze din obligația de serviciu public pe durata întregului an 247 de trenuri de călători zilnice și 44 de trenuri de călători în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale.

„CFR Călători știa că prin aceste anulări de trenuri de călători pierde venituri importante din încasări, dar la fel de bine CFR Călători știa că fără compensație nu poate ține în circulație acele trenuri de călători pentru că doar din încasări acele trenuri erau nerentabile. Și așa, fără veniturile de la trenurile anulate și fără plata facilităților de călătorie restante pentru prestația efectuată de CFR Călători pentru alte categorii de călători și neplătită, CFR Călători nu mai are bani de salarii în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025 și nici de plata TUI către CNCF ‘CFR’ SA și nici de plata energiei electrice către SC Electrificare CFR SA, care a notificat deja că din data de 07.10.2025 interzice dreptul de acces al trenurilor cu locomotivă electrică de la CFR Călători pentru restanțe (…)

Și să nu uităm că CFR Călători a negociat plata în rate a restanței la TUI către CFR SA, care voia să interzică de la 1 septembrie 2025 toate trenurile personale ale CFR Călători și de la 1 octombrie 2025 toate trenurile accelerate și rapide ale CFR Călători. (…) În concluzie, dacă nu se dau la această rectificare bugetară la CFR Călători cei 270 milioane lei restanțe de la facilitățile de călătorie, se pare că se vrea să se stea pe calea ferată română cu trenurile în perioada următoare’, a transmis Rodrigo Maxim.

În plus, acesta atrage atenția că „deși este dezastru la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în ceea ce privește calea ferată română, în sensul că MTI urmează să rămână fără CFR Marfă, fără spitalele CFR, iar CFR Călători a rămas fără fond de salarii începând cu luna octombrie și fără bani de TUI la CNCF ‘CFR’ SA, care astfel rămâne și ea fără bani de salarii în octombrie, noiembrie și decembrie 2025 (…), deci CFR Călători și CFR SA sunt în genunchi, MTI dă 2 miliarde la rectificarea bugetară din octombrie 2025′.

De asemenea, sindicalistul a avertizat marți, la Parlament, într-o dezbatere publică pe tema transporturi, că „probabil în perioada imediat următoare o să vedem oprirea lucrului definitiv pe calea ferată’.