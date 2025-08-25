CFR Călători spune că trenurile vor continua să circule și după 1 septembrie. Care este soluția pentru plata datoriilor către CFR SA

O parte dintre trenurile CFR Călători nu vor mai circula începând cu data de 1 septembrie, din cauza datoriilor pe care operatorul de pasageri le are față de gestionarul de infrastructură CFR SA, a scris luni publicația Club Feroviar, citând dintr-o notificare emisă de CFR SA. Tot luni, CFR Călători a dat un comunicat în care spune că „nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA”.

Eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție ca aceste două companii să achite administratorului infrastructurii feroviare sumele datorate, a spus președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, citat de Agerpres.

Club Feroviar a scris că CFR SA a trimis o notificare către CFR Călători în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41,4 milioane lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI.

În notificarea citată se spunea că trenurile CFR Călători vor primi interdicție de circulație pe rețeaua feroviară din România, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). O parte dintre trenurile Regio ar putea să nu mai circule de la 1 septembrie, iar la Interregio restricția s-ar aplica de la 1 octombrie, mai scria publicația citată.

CFR Călători a emis un comunicat de presă în care spune că s-au purtat discuții cu CFR SA și cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară, compania de stat susținând că s-au găsit soluții, iar trenurile vor circula conform planului,

CFR Călători a mai spus că facilitățile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestației efectuate de CFR Călători, „iar valoarea compensației este inferioară valorilor care ar rezulta din aplicarea prevederilor Contractului de Serviciu Public”.

Ce a spus CFR Călători

Referitor la articolele apărute astăzi, 25 august a.c. în mass media privind posibila interdicție de circulație a unor trenuri ale CFR Călători pe rețeaua feroviară începând cu data de 1 septembrie 2025, facem următoarele precizări:

Urmare a întâlnirii de la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) la care au participat reprezentanții ARF și cei ai CFR Călători și CFR SA au fost identificate modalitățile prin care, cu sprijinul tuturor celor implicați, impedimentele existente au fost depășite, astfel încât nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA.

Singura soluție fezabilă ține de eșalonarea datoriilor.

Eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție pentru rezolvarea crizei, a spus pentru Agerpres președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

„Am avut o ședință dimineață cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA și Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect și a găsi soluții, în așa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România și, cu siguranță, se va găsi o soluție. Noi am identificat deja și câteva lucruri concrete pe care putem să le facem și vor găsi soluții să plătească CFR SA, că aceasta este soluția până la final, ca CFR Călători și Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii – TUI – eșalonat și să-și achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei și Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eșalonarea acestor datorii este singura soluție astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume’, a afirmat Barbu.

Întrebat dacă s-a stabilit data limită de achitare a datoriilor, șeful ARF a răspuns: „A rămas să mai discute între ei. Noi, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, nu putem fi decât moderatori în această situație, aici fiind contracte comerciale încheiate între companii comerciale, dar asta am făcut astăzi dimineață: i-am pus la masă și sunt convins că o să continue discuțiile în cursul zilei de astăzi și o să găsească soluții să plătească o parte dintre aceste sume datorate CFR SA’.