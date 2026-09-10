Ce spune Chișinăul despre avionul lui Zelenski, care „aproape a fost lovit” de o dronă

Avionul care îl transporta pe președintele Zelenski spre Oslo „aproape a fost lovit de o dronă” în timp ce decola din Republica Moldova, a anunțat, miercuri, premierul norvegian Jonas Gahr Store. Chișinăul a oferit explicații.

„Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după-amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, în urma depistării unei drone ruseşti care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina”, a declarat în aceeași seară purtătorul de cuvânt al guvernului Republicii Moldova, potrivit News.ro.

Decizia a fost luată pentru protecţia aeronavelor aflate în acel moment în spaţiul aerian al ţării. Măsura a cauzat întârzierea a trei nave la decolare şi a patru la aterizare, potrivit aceleași surse.

Autoritățile moldovene au primit după ora 17.20 confirmarea că drona a explodat la sol, în zona Mihăilenii Vechi, raionul Râşcani, la circa 160 km de Aeroportul Internaţional Chişinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate.

„Tot din acest motiv, avionul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere de pe Aeroportul Internaţional Chişinău”, a precizat oficialul. Zelenski a sosit la Oslo marţi seara pentru a participa, miercuri, la funeraliile regelui Harald.

Drona ar fi încălcat și spațiul aerian al României

Drona care era să lovească avionul lui Zelenski a încălcat spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova, a declarat o sursă pentru The Kyiv Independent, menționând că se crede că aparatul de zbor era unul rusesc, de tip Shahed.

Ministerul român al Apărării anunțase marți după-amiază că radarele sale au detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Roman, după ce inițial a survolat și traversat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Două avioane de luptă F-18 au fost ridicate să monitorizeze situația. Autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert în judeţele Iaşi, Botoșani, Suceava, Neamț şi Vaslui.

„La ora 17:08, ținta a fost reidentificată pe radar în spațiul aerian al Republicii Moldova. Starea de alertă aeriană a încetat pentru toate județele menționate la ora 17:33. La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăilenii Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani”, preciza MApN ulterior.