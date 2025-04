Crin Antonescu, întrebat dacă Liviu Dragnea ar fi avut dosar, în cazul în care el ar fi fost preşedinte: Nu aş fi generat şi nu voi genera un dosar politic

Crin Antonescu a susținut la dezbaterea de luni seară de la Digi24 că nu ar putea spune dacă Liviu Dragnea ar fi avut sau nu dosare penale în cazul în care el ar fi fost președinte Întrebat dacă îşi menţine opinia că dosarele lui Liviu Dragnea au fost unele politice, Antonescu a spus că îşi menţine părerea că acestea sunt „suspecte de conţinut politic”.

„Dacă eu aş fi fost preşedinte într-unul dintre mandatele predecesorilor mei, ultimii doi, nu am fi fost în situaţia asta, iar dacă domnul Liviu Dragnea ar fi avut sau nu dosar, nu aş putea să vă spun, pentru că nu i l-aş fi făcut eu, cum nu l-aş face nici acum, nici domnului Dragnea, nici altcuiva. Dosarele tuturor politicienilor şi cetăţenilor şi subiecţilor de drept din ţara asta trebuie făcute de organismele îndreptăţite prin Constuţie. Nu am, deci, cum să vă spun dacă ar fi avut domnul Dragnea dosar”, a declarat Crin Antonescu dacă Dragnea ar mai fi avut dosare penale dacă era el președinte.

Chestionat, de asemenea, despre afirmațiile sale conform cărora dosarele lui Liviu Dragnea au fost niște „dosare politice”, el a spus că le-a numit „dosare suspecte de conținut politic, pentru că Liviu Dragnea la primul dosar a fost condamnat pentru lucruri pe care în campania electorală le fac, fără a fi ilegale, 90% dintre cei care fac campanii.

„Eu am spus ce am spus şi ţin minte ce am spus. Cred că e de datoria tuturor să cităm exact, că tot nu e domnul plagiator aici, care crede că se pun ghilimele din 2002. Deci, eu nu am spus că nu ar fi trebuit să se facă dosare, nu am spus că ar trebui sau nu să i se facă dosar lui Dragnea. Eu am spus doar în legătură cu primul şi al doilea, dar mai ales cu primul proces în care Liviu Dragnea a fost condamnat, fără să mai fiu de mult aliat politic cu el sau fără să fim apropiaţi, că sunt dosare suspecte de conţinut politic. Pentru că Liviu Dragnea la primul dosar a fost condamnat, din câte am văzut, pentru lucruri pe care în campania electorală, fără a fi ilegale, le fac 90 la sută din oamenii care fac campanie electorală, iar în al doilea, fără ca el să fi semnat ceva, pentru angajare de către altcineva, a două persoane, deci nu pentru jefuirea bugetului de stat. Asta a fost părerea mea. (…) Că voi fi sau nu eu preşedinte, în ţara asta şi într-un stat de drept, penal este cine spune legea că e penal, nu cine spune presa că e penal, nu cine spun adversarii politici. În rest, dosare face justiţia, nu preşedintele”, a spus Antonescu.

În timpul răspunsului său, Antonescu a făcut referire și la Elena Lasconi, care a spus că ea a ieșit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea. În replică, candidata USR l-a acuzat pe Crin Antonescu că nu i-ar fi făcut niciun dosar lui Liviu Dragnea, pentru că „au dansat în horă” în 2012, când au format prima alianță PSD-PNL.

„Dacă suntem la «Iartă-mă», mă retrag. Ce a fost cu USL-ul, vă explic. Ieșiți des în stradă, scrieți cărți de elogiere a DNA, apoi sunteți la ușa DNA-ului. Nu sunt înconjurat de niciun penal, nu am jucat hora cu niciun penal”, a răspuns Antonescu.