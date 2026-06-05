Ce spune Macron despre scrisoarea lui Zelenski către Putin: „Este momentul”

Scrisoarea trimisă de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski către liderul rus Vladimir Putin, publicată joi, prin care îi propune o întâlnire, este „o iniţiativă bună”, a declarat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron.

„Am susţinut întotdeauna negocierile directe între Ucraina şi Kremlin”, a spus Macron, aflat în Muntenegru vineri, potrivit News.ro. „Cred că astăzi Ucraina şi Rusia sunt cele care pot construi atât un armistiţiu, cât şi un plan de pace. Europenii sunt cei care pot ajuta în acest sens”, a adăugat preşedintele francez.

Emmanuel Macron crede, de asemenea, „că este momentul, având în vedere evoluţia situaţiei”, să se reia discuţiile cu Rusia.

Macron a invitat la Paris, cu ocazia zilei naţionale de 14 iulie, ţările care contribuie la coaliţia de voluntari înfiinţată pentru a oferi garanţii de securitate Ucrainei.

El a mai spus că se va întâlni, împreună cu omologii săi german Friedrich Merz şi britanic Keir Starmer, cu preşedintele Volodimir Zelenski „în câteva zile”, fără a oferi mai multe detalii.

„Suntem, de asemenea, foarte dornici să structurăm discuţii şi schimburi (de mesaje) cu Rusia cu privire la ceea ce ţine de interesele noastre comune”, a declarat preşedintele francez, care afirmase în februarie că reluarea acestui dialog cu Moscova este „în curs de pregătire”.

„Dorinţa mea este mai degrabă să privesc spre viitor şi să spun cum putem reuşi să reorganizăm un dialog pentru a construi încetarea focului şi pacea”, a declarat Emmanuel Macron la Tivat, în Muntenegru, cu ocazia unui summit între Uniunea Europeană şi ţările din Balcani.

Războiul din Ucraina se apropie de un impas, iar Kievul intensifică atacurile asupra depozitelor, rafinăriilor de petrol şi conductelor ruseşti pentru a priva Moscova de una dintre principalele sale surse de venit. În acelaşi timp, forţele ruse nu mai înregistrează progrese în cucerirea părţii estice a Ucrainei.

În aceste condiţii, oferta menţionată la un moment dat de americani, „de a lăsa Rusiei întregul Donbas (estul Ucrainei), e o propunere care nu a existat niciodată pentru ucraineni şi nici pentru europeni”, şi „este o propunere care astăzi nu mai trebuie să existe, având în vedere realitatea de pe teren”, a subliniat Macron.