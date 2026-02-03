Macron anunță pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia

„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de comunicare”, a spus președintele francez, citat de Politico.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat marți pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina.

„Trebuie să fie pregătite, așa că sunt în curs discuții tehnice pentru a pregăti acest lucru”, a spus Macron, răspunzând unui reporter care l-a întrebat pe președinte despre apelul său din decembrie de a relua discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin.

„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de comunicare, acest lucru fiind pregătit la nivel tehnic”, a adăugat Macron, în timpul unei vizite în departamentul Haute-Saône.

Macron a declarat că discuțiile cu Putin ar trebui coordonate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu „principalii săi colegi europeni”, insistând asupra rolului așa-numitei „coaliții de voință”, care reunește țări cu viziuni similare care susțin Ucraina.

Președintele a remarcat însă că, prin continuarea bombardamentelor asupra Ucrainei, Rusia nu dă dovadă de o disponibilitate de a negocia un acord de pace.

„În primul rând, astăzi continuăm să sprijinim Ucraina, care se află sub bombardamente, în frig, cu atacuri asupra civililor și asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din partea rușilor, care sunt intolerabile și nu dau dovadă de o disponibilitate reală de a negocia pacea”, a spus el.

Negocieri la Abu Dhabi

Anunțul lui Macron vine înainte de o nouă rundă de întâlniri la Abu Dhabi între emisarii Kievului, Moscovei și Washingtonului.

„Considerăm documentul privind garanțiile bilaterale de securitate cu Statele Unite ca fiind finalizat și anticipăm continuarea unor lucrări substanțiale asupra documentelor legate de reconstrucție și dezvoltare economică”, a declarat Volodimir Zelenski.

Donald Trump a declarat și el luni că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată”, a declarat Trump în fața reporterilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

„Cred că vom avea, poate, vești bune”, a adăugat Trump.

Comentariile liderului american au părut să sugereze posibilitatea unor progrese diplomatice semnificative care să pună punct conflictului din Ucraina.

Rusia continuă atacurile

Zelenski a mai anunțat marți că activitatea echipei de negociatori ai Kievului va fi ajustată după atacul rușilor asupra instalațiilor energetice, în care au folosit un număr record de rachete balistice, informează Reuters.

„A fost un atac deliberat împotriva infrastructurii energetice, care a implicat un număr record de rachete balistice”, a spus Zelenski.

„Armata rusă a exploatat propunerea SUA de a opri temporar atacurile nu pentru a sprijini diplomația, ci pentru a stoca rachete și a aștepta până în cele mai reci zile ale anului, când temperaturile în mare parte a Ucrainei scad sub -20 °C”, a acuzat liderul de la Kiev.

Potrivi presei ucrainene, în capitală s-au înregistrat minus 24 de grade marți dimineață.

Potrivit forțele aeriene ucrainene, rușii au lansat un atac masiv în timpul nopții cu peste 70 de rachete balistice și 450 de drone, inclusiv 350 de de tip Shahed, potrivit The Kyiv Independent.

„A profita de cele mai reci zile de iarnă pentru a teroriza oamenii este mai important pentru Rusia decât a apela la diplomație”, a scris Zelenski pe X.

„Fără presiune asupra Rusiei, acest război nu se va sfârși. În acest moment, Moscova alege teroarea și escaladarea, și de aceea este necesară o presiune maximă”, a adăugat Zelenski, cerând partenerilor să asiste Ucraina cu capacități de apărare aeriană.