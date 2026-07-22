Ce spune ministrul Finanțelor despre deblocarea posturilor din sănătate. O decizie este așteptată în ședința de guvern de joi

După ce Spitalul „Marie Curie” a anunțat că a suspendat cinci paturi în secția ATI Neonatală din cauza lipsei de personal, Alexandru Nazare a precizat, la Digi24, cum poate fi rezolvată situația.

Spitalul „Marie Curie” a anunțat că plecările de personal și imposibilitatea unor noi angajări din cauză că acestea sunt blocate în sectorul public a determinat suspendarea a cinci paturi din secția ATI Neonatală.

„Avem cereri cu pacienți foarte critici și, după cum știți, pe unii îi luăm în situația cu 27 de paturi, pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm și pe aceia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe liste”, a declarat medicul Cristian Cârstoveanu, șeful secției.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a spus că spitalul are nevoie de angajarea a 22 de asistente, iar aceste posturi sunt incluse într-un memorandum care trebuie avizat de Ministerul de Finanțe și apoi aprobat de Guvern.

„Eu am găsit această situație. Puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum”, a afirmat Cseke adăugând că MFP trebuie să răspundă de ce nu a avizat până acum memorandumul.

Nazare cere un memorandum separat pentru „Marie Curie”

În replică, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus că ministerul său nu poate aviza imediat deblocarea tuturor posturilor din sistemul sanitar, o soluție alternativă fiind elaborarea unui memorandum separat pentru Spitalul „Marie Curie”.

Eu am găsit această situație. Puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum.

„Trebuie deosebită o situație de criză imediată de situația generală. De aceea ședința de Guvern de mâine este foarte importantă. Noi așteptăm memorandumul pentru cele 22 de posturi și îl avizăm pe loc. Memorandumul nu a fost făcut pentru zona de criză, ci calup pentru cele 7.800 de posturi”, a spus Alexandru Nazare, adăugând că deblocarea tuturor posturilor din sistemul sanitar va avea un impact bugetar considerabil, motiv pentru care este necesară o analiză mai vastă.

„Suntem în corespondență și sunt convins că domnul ministru al Sănătății va acționa în acest sens”, a conchis Nazare.