Ce spune președintele Nicușor Dan despre un referendum pe tema pensiilor magistraților

Președintele Nicuşor Dan respinge ideea unui referendum privind pensiile magistraţilor, afirmând că „nu există o dezbatere în societate”.

„Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraților nu există această dezbatere în societate. Adică suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul, adică îmi încurajez oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate. Nu există o dezbatere nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societății, pe subiectul ăsta”, a declarat vineri dimineață Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului European.

Șeful statului a spus că în această situație „există niște chestiuni de nuanțe”.

„Nuanțele niciodată nu poți să le tranșezi cu un referendum. Există chestiuni de nuanțe pentru cât de lungă să fie perioada de tranziție, există chestiuni de nuanță despre cât de mult să fie raportul între pensie și salariu și astea trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevanți, inclusiv reprezentanții magistraților”, a mai declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă se gândește să aibă curând o discuție cu CSM.

„Am avut o discuție informală, în urmă cu două luni și jumătate aproximativ, cu reprezentanți ai magistraților, inclusiv oameni din CSM și reprezentanți ai guvernului, în care să încerc să mediez între pozițiile pe multe chestiuni opuse ale unora și ale altora. A fost o discuție foarte consistentă. Și cred că acum, după decizia CCR, este nevoie de încă o astfel de discuție. Asta este pe partea de pensii ale magistraților. Este o problemă, este o așteptare a societății, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna”, a răspuns Nicușor Dan.

Legea privind pensiile magistraților, picată la CCR

Curtea Constituțională a respins luni legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe motive de formă, respectiv pe lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Guvernul avea obligația de a aștepta avizul CSM, pentru emiterea căruia CSM avea 30 de zile la dispoziție, conform legii, a transmis luni CCR într-un comunicat.

Ministerul Muncii a cerut, pe 20 august, avizul CSM pentru proiectul de Lege privind modificarea pensiilor de serviciu. A revenit cu o adresă după două zile. Nouă zile mai târziu, pe 1 septembrie, premierul Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, fără aviz.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că guvernul pe care îl conduce va relua proiectul privind reforma pensiilor magistraților „imediat ce CCR își va motiva” deciza prin care l-a declarat neconstituțional.

„Acest proiect de lege era un cap de pod. Dacă nu corectăm asta, nu ai legitimitate să te duci în alte zone”, a punctat șeful Executivului.