Ce spune PSD despre legea salarizării: Nu votăm o lege care să taie din veniturile angajaţilor din sistemul public

PSD are „o poziţie constructivă” privind legea salarizării, dar nu va vota o lege pe baza căreia vor fi tăiate veniturile angajaţilor din sistemul public, a declarat vineri deputatul social-democrat Florin Manole, la finalul unei întâlniri avute la Parlament cu liderii sindicatelor din sănătate, transmite Agerpres.

„Poziţia PSD raportat la legea salarizării este una constructivă, doar că nu vom putea vota o lege fără să o fi văzut – am primit-o astăzi – şi fără să ne consultăm cu sindicatele şi instituţiile asupra cărora această lege are impact. (…) Vom continua programul de întâlniri cu fiecare familie ocupaţională şi sâmbătă şi duminică, astfel încât până luni, marţi, când ar trebui să fie următoarea discuţie la Cotroceni, să reuşim să trecem prin întreaga lege, prin toate anexele împreună cu sindicatele reprezentative, astfel încât să avem o concluzie despre cât este de acceptabilă din punct de vedere social, cât este de echitabilă. (…) Vrem o lege bună, vrem o lege echitabilă, nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul ţării, dar în acelaşi timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaţilor din oricare dintre sisteme – sănătate, educaţie, ordine publică, administraţie”, a precizat Florin Manole, fost ministru PSD al Muncii.

Întrebat despre majorările pentru demnitari, respectiv parlamentari, cuprinse în noua lege, deputatul a răspuns că a primit legea cu o oră înainte de a face declaraţii. „Ce pot să vă spun despre sporul pe fonduri europene pentru primari este că astăzi este de 40%. Dacă şi în viitoarea lege va fi de 40%, nu este o diferenţă în plus”, a afirmat el.

Atenţionat că nu este vorba doar despre primari, ci şi de categorii de demnitari care vor primi acest spor, Manole a replicat: „Ce a făcut oricine altcineva, adresaţi întrebarea către acel altcineva. Vreau însă să spun că nu toţi demnitarii primesc spor de fonduri europene, niciun parlamentar nu primeşte spor de fondurile europene. (…) Legea abia am primit-o. În următoarele zile o să discutăm despre fiecare dintre ele”.

„Niciun angajat în sistemul public să nu piardă”

„Obiectivul principal al Partidului Social Democrat este, în primul rând, ca niciun om angajat în sistemul public să nu piardă şi al doilea obiectiv este să rezolvăm cu puţini bani care sunt disponibili cât mai multe dintre inechităţi. Astea sunt principalele două obiective. Orice altceva e în plan secund. (…) În legea pe care o dezbatem de acum încolo, nu ne-am uitat la grila pentru demnitari, pentru că am primit-o acum o oră. Grila pentru demnitari n-a fost discutată astăzi. Astăzi am discutat grila despre sănătate”, a adăugat Manole.

El a susţinut că, potrivit informaţiilor sale, „nu este în acest moment nici o nouă categorie de demnitari care beneficiază de acest spor”. „Dacă după consultarea legii o să găsim o altă categorie faţă de cele care astăzi beneficiază de acest sport, o să discutăm atunci. Am primit-o acum o oră, are nişte sute de pagini”, a completat deputatul.

Manole a menţionat că poziţia PSD la sfârşitul tuturor acestor discuţii „nu va fi una diferită de poziţia sindicatelor”: „Vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu nedreptăţim pe nimeni din sistemul public”.