Ce spune Trump despre venirea lui Flavio Bolsonaro în SUA. „E îngrozitor să văd așa ceva”

Președintele american Donald Trump a declarat că este de acord cu venirea candidatului prezidențial învins al Braziliei, Flavio Bolsonaro, în Statele Unite, relatează Reuters. Ce a spus despre scrutin?

„Ei bine, voi aproba. Cred că sunt oameni de treabă. Alegerile au fost foarte ciudate și mi s-au părut groaznice. Au avut parte de reacții negative. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu piața lor”, a spus Trump într-o declarație de presă.

„Mi se pare îngrozitor să văd așa ceva. Nu am ținut partea nimănui, să știți. Îi cunosc pe amândoi. Îl cunosc pe Lula. Îl cunosc puțin pe Flavio. Îl cunosc foarte bine pe tatăl său. Tatăl a fost tratat foarte rău. Așa mi s-a părut, dar nu am fost implicat. Asta e Brazilia. E o țară diferită”, a afirmat Trump.

Anterior, Trump a susținut că tatăl lui Flavio, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost victima unei persecuții judiciare în Brazilia. De asemenea, Jair Bolsonaro a plecat în Statele Unite după ce a refuzat să-și recunoască înfrângerea în fața lui Lula, în 2022, pe vremea când Joe Biden era președintele SUA. În cele din urmă, s-a întors, dar ulterior a primit o condamnare de 27 de ani pentru complot în vederea unei lovituri de stat, după ce susținătorii săi au luat cu asalt clădirile guvernamentale din Brasilia.

Flavio Bolsonaro, candidatul de dreapta care nu și-a recunoscut încă înfrângerea în fața președintelui în exercițiu de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, a plecat din Brazilia spre SUA după ce a refuzat să se conformeze unui ordin al Curții Supreme de a preda pașapoartele. Decizia are legătură cu o anchetă care îl acuză de spălare de bani, acuzații pe care Bolsonaro le neagă.

Un înalt oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat că instituția îi va acorda lui și familiei sale vize de intrare, potrivit Reuters.

Nu este clar momentan unde se află Flavio, soția sa și cele două fiice ale sale. O sursă apropiată familiei a declarat că Flavio a ajuns în Florida, dar a refuzat să precizeze locația exactă.