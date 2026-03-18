Ce spune TVR despre piesa României la Eurovision, care a stârnit un scandal internațional

Alexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa piesa „Choke Me”, în timpul selecției naționale pentru concursul Eurovision. Foto: Inquam Photos / George Călin

Televiziunea Română (TVR) apără controversata piesă „Choke Me”, care reprezintă România la Eurovision, respingând acuzaţiile conform cărora piesa trivializează o practică sexuală periculoasă.

Titlul piesei artistei române Alexandra Căpitănescu este menit să fie o metaforă, a declarat TVR, miercuri, pentru agenția germană de presă DPA, citează Agerpres. Televiziunea subliniază că este dedicată libertăţii artistice, valorilor Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) şi spiritului concursului muzical Eurovision, care promovează „diversitatea, incluziunea, dialogul între culturi şi exprimarea autentică prin muzică”.

TVR a declarat că semnificaţia piesei va fi explicată public chiar de artistă „în timpul punerii în scenă a spectacolului” de la Viena.

„Conceptul artistic al spectacolului scenic este conceput special pentru a evidenţia natura metaforică a mesajului şi pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor”, a scris TVR.

EBU nu a comentat până acum pe acest subiect.

Piesa „Choke Me” a atras numeroase critici, inclusiv din Marea Britanie, care introduce o lege care interzice deţinerea şi publicarea de materiale pornografice care prezintă strangulare sau sufocare.

Versurile includ fraze precum: „Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze” şi „Născută ca tu să mă ţii sub control, vreau să mă sufoci” sau „Tot ce am nevoie este dragostea ta, vreau să mă sufoce”.

Căpitănescu a declarat la începutul lunii martie că versurile nu ar trebui interpretate ad literam, argumentând că arta nu ar trebui să fie supusă cenzurii atâta timp cât nimeni nu este rănit.

Melodia este departe de a fi prima înscriere la Eurovision care stârneşte controverse, aminteşte agenția germană DPA. Anul trecut, BBC a depus o plângere cu privire la piesa malteză „Kant”, cuvântul maltez pentru cântec care sună similar cu o expresie vulgară engleză pentru organele genitale feminine.

Fani ai Eurovision au cerut descalificarea piesei sau modificarea versurilor

Criticile la adresa melodiei cu care concurează țara noastră s-au răspândit și online, unde numeroși fani Eurovision au cerut descalificarea piesei sau modificarea versurilor.

În trecut, organizatorii concursului au intervenit în situații similare. De exemplu, amintește ziarul britanic The Guardian, EBU a cerut în alți ani eliminarea din versuri a unor cuvinte precum „shit” sau „pussy”.

Potrivit The Guardian, BBC nu a depus o plângere privind piesa României din acest an, iar videoclipul melodiei este disponibil pe site-ul EBU.

În apărarea piesei, Alexandra Căpitănescu a spus că imaginile din versuri sunt metafore pentru sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și de îndoiala de sine.