Ce spune UE după iritarea SUA privind stocurile de motorină ale Europei. „Vrem o abordare coordonată pentru reducerea prețurilor”

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a declarat joi că a discutat cu reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, despre deficitul de aprovizionare cu motorină şi majorarea preţului, şi a exprimat dorinţa Europei pentru o abordare coordonată în vederea reducerii preţurilor.

Potrivit unor informații de presă, administrația Trump vrea ca unele țări europene, în special Franța și Germania, să pună pe piața motorina din rezervele lor strategice, pentru a atenua creșterea prețurilor la acest carburant. Și ar amenința să interzică exportul de motorină americană dacă acestea nu se vor conforma.

Sefcovic l-a spus jurnaliştilor, în marja reuniunii miniştrilor Comerţului din G20 (Milwaukee, SUA), că orice decizie de a restricţiona exporturile de motorină ar fi neaşteptată şi ar avea efecte negative asupra performanţei economice a Europei.

Reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca ţările europene să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele ţări europene „stau pe rezerve de motorină” şi „părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creştere bruscă a preţurilor în Europa, pentru că preţul este mai ridicat în Europa”, a afirmat el, conform Agerpres.

Anterior, un articol publicat joi de agenția Reuters relata că administraţia Trump a cerut Germaniei şi Franţei să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă, pentru a contribui la calmarea preţurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicţie privind exporturile americane de motorină.

Întrebat despre aceste informații, Jamieson Greer a admis că a avut astfel de discuţii cu omologul său francez în Milwaukee.

„Am vorbit ieri cu omologul meu francez. O conversaţie foarte bună. Nici el, nici eu, nu suntem miniştri ai Energiei, dar suntem miniştri ai Comerţului, aşa că l-am anunţat că aceasta este o idee pe care o avem în SUA. Ne-ar plăcea să avem un răspuns colaborativ la această problemă. Asta este ceea ce ne-am dori să se întâmple”, a afirmat Greer.

De ce ar vrea Trump să interzică exporturile de motorină

Informaţiile vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce preţurile în SUA, înainte de alegerile legislative din noiembrie.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri presei că administraţia SUA se aşteaptă ca Europa să anunţe în curând noi livrări de motorină. „Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deşi lucrăm la reluarea acestora, şi am pierdut exporturile de motorină din China. Aşadar, există numeroase întreruperi”, a spus Chris Wright.

Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron şi Trump nu au discutat despre această problemă în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Totuşi, oficialul a declarat că Macron va convoca o videoconferinţă a liderilor din ţările G7 pentru a aborda problema creşterii preţurilor la combustibili şi a disponibilităţii globale a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării unor rezerve, în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie.

Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, şi după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat livrările din Orientul Mijlociu.