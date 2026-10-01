Ce spune UE după iritarea SUA privind stocurile de motorină ale Europei. „Vrem o abordare coordonată pentru reducerea prețurilor”
Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a declarat joi că a discutat cu reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, despre deficitul de aprovizionare cu motorină şi majorarea preţului, şi a exprimat dorinţa Europei pentru o abordare coordonată în vederea reducerii preţurilor.
- Potrivit unor informații de presă, administrația Trump vrea ca unele țări europene, în special Franța și Germania, să pună pe piața motorina din rezervele lor strategice, pentru a atenua creșterea prețurilor la acest carburant. Și ar amenința să interzică exportul de motorină americană dacă acestea nu se vor conforma.
Sefcovic l-a spus jurnaliştilor, în marja reuniunii miniştrilor Comerţului din G20 (Milwaukee, SUA), că orice decizie de a restricţiona exporturile de motorină ar fi neaşteptată şi ar avea efecte negative asupra performanţei economice a Europei.
Reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca ţările europene să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă.
Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele ţări europene „stau pe rezerve de motorină” şi „părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creştere bruscă a preţurilor în Europa, pentru că preţul este mai ridicat în Europa”, a afirmat el, conform Agerpres.
Anterior, un articol publicat joi de agenția Reuters relata că administraţia Trump a cerut Germaniei şi Franţei să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă, pentru a contribui la calmarea preţurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicţie privind exporturile americane de motorină.
Întrebat despre aceste informații, Jamieson Greer a admis că a avut astfel de discuţii cu omologul său francez în Milwaukee.
„Am vorbit ieri cu omologul meu francez. O conversaţie foarte bună. Nici el, nici eu, nu suntem miniştri ai Energiei, dar suntem miniştri ai Comerţului, aşa că l-am anunţat că aceasta este o idee pe care o avem în SUA. Ne-ar plăcea să avem un răspuns colaborativ la această problemă. Asta este ceea ce ne-am dori să se întâmple”, a afirmat Greer.
De ce ar vrea Trump să interzică exporturile de motorină
Informaţiile vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce preţurile în SUA, înainte de alegerile legislative din noiembrie.
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri presei că administraţia SUA se aşteaptă ca Europa să anunţe în curând noi livrări de motorină. „Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deşi lucrăm la reluarea acestora, şi am pierdut exporturile de motorină din China. Aşadar, există numeroase întreruperi”, a spus Chris Wright.
Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron şi Trump nu au discutat despre această problemă în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.
Totuşi, oficialul a declarat că Macron va convoca o videoconferinţă a liderilor din ţările G7 pentru a aborda problema creşterii preţurilor la combustibili şi a disponibilităţii globale a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării unor rezerve, în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie.
Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, şi după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat livrările din Orientul Mijlociu.