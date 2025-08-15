Ce spune un fost scriitor de discursuri al lui Putin despre întâlnirea de azi: Este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit. Altfel, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată

„Vă voi surprinde, dar măcar o dată nu sunt pesimist. Donald Trump este capabil să înfrângă încăpățânarea lui Vladimir Putin. Cu amestecul său caracteristic de amenințări și lingușiri, va încerca să-l convingă pe președintele rus «să nu-și dezamăgească un prieten» și, astfel, să oprească cumva războiul. S-ar putea chiar să reușească”, a declarat un fost scriitor de discursuri pentru Putin, potrivit Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.

Sunt zile de muncă intensă pentru toți cei pe care îi numim experți, analiști sau, uneori, observatori bine informați în ultimii patru ani, fie ei loiali Kremlinului, fie adversari exilați. Cereri de interviuri, în special din partea presei americane, oferte de a scrie articole, cereri de declarații simple – toate simptome ale freneziei din august declanșate după anunțul întâlnirii de vineri din Alaska.

Abbas Galliamov aparține celei de-a doua categorii. La doar 53 de ani, se mândrește cu o istorie personală care se suprapune parțial cu cea a țării sale de origine.

La începutul anilor 2000, a fost secretar de presă și purtător de cuvânt al partidului liberal „Uniunea Forțelor de Dreapta”, fondat de Egor Gaidar, Boris Nemțov și Anatoli Ciubai, care ar fi trebuit să fie o alternativă la putinism, dar a eșuat lamentabil din cauza trădărilor și certurilor dintre principalii săi protagoniști.

Din 2008 până în 2010, a fost redactor de discursuri pentru prim-ministrul de atunci, Putin. Apoi s-a întors în Republica Bashkortostan, unde își începuse cariera politică, ca șef adjunct al administrației prezidențiale. Apoi, s-a disociat și a organizat mai multe campanii electorale pentru candidații democrați. La începutul anului 2022, a fost declarat agent străin și a emigrat în Israel.

„Niciun rezultat ar fi un eșec prea mare pentru ambele părți”

Opiniile sale sunt aproape întotdeauna usturătoare, adesea modelate de așteptările diasporei ruse care îl urmărește intens pe canalele sale de socializare. Dar în acest caz, Galliamov simte că este martorul unui posibil punct de cotitură, oricât de parțial.

„Cred că summitul de mâine nu va duce la o oprire completă a luptelor. Mai degrabă, se va limita la ceea ce ei numesc un armistițiu aerian. Nu știu dacă va viza și linia frontului, dar este posibil să se pună de acord să nu se tragă asupra zonelor din spate ale celuilalt. Dar nu cred că nu va exista niciun rezultat. Ar fi un eșec prea mare pentru ambele părți. Și dacă nu s-ar fi convenit asupra unui lucru în timpul ultimei întâlniri cu Steve Witkoff la Kremlin, ceva demn de a fi validat de întâlnirea personală a președinților, nu ar fi avut loc”, a explicat el.

Putin rămâne fără resurse și el realizează asta

Galliamov contestă, de asemenea, ipoteza conform căreia Putin este deja câștigătorul desemnat, indiferent de ce se întâmplă:

„Rusia mai are încă o rezervă de rezistență, dar nu mai este la fel de substanțială. Dacă Trump începe să preseze serios, Rusia s-ar putea confrunta cu ceea ce Iranul experimentează deja: o țară inundată de petrol și gaze, dar care plânge de lipsa electricității. Putin nu este încă încolțit și cu siguranță poate rezista. Dar resursele economice se epuizează, iar el începe să realizeze acest lucru. Trump, pe de altă parte, vrea să realizeze anumite schimbări; cel puțin, se așteaptă să obțină acest armistițiu pe cerurile celor două țări. Și presează: fie accepți condițiile mele, fie ne întâlnim și îmi explici de ce nu poți, și apoi împreună vom găsi o modalitate de a ne descurca, pentru că m-am săturat să te salvez mereu. Lăsând la o parte lumina reflectoarelor mediatice ale întâlnirii în sine, nu mi se pare că președintele rus are prea multă putere în negocieri”.

Poziția lui Trump este diferită, cel puțin la început.

„Își poate permite să-i spună lui Putin un adevăr incontestabil: îți ofer condiții minunate, să știi că nimeni altcineva nu o va face. Biden voia ca președintele rus să fie judecat la Tribunalul de la Haga și să facă închisoare? Eu, reprezentându-l pe Trump, propun neaderarea Ucrainei la NATO, recunoașterea Crimeei, a restului Donbasului, ridicarea sancțiunilor și acorduri care ar fi un panaceu pentru Rusia. Cred că Putin știe că Trump este un interlocutor convenabil, dar în același timp ar fi vrut să câștige mai mult timp. Acum va trebui să ofere ceva. Dacă nu altceva, proiecte comune importante, vânzarea unor rafinării importante, proiecte de gaze și ceva, evident, în Ucraina. Poate în altă parte, de exemplu, în Venezuela. Pentru Putin, Trump este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit, în niciun caz. Altfel, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”, a mai afirmat Calliamov.

