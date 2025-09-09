Ce stat membru UE va fi cel mai mare beneficiar de credite al programului SAFE. România, pe locul doi

Un soldat trece pe lângă sistemele de apărare antiaeriană Patriot instalate la hub-ul militar pentru Ucraina de pe aeroportul Rzeszów-Jasionka, Polonia. Foto: Sergei Gapon / AFP / Profimedia

Comisia Europeană a adoptat, marţi, alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru 19 state UE prin programul SAFE („Acţiune de securitate pentru Europa”). Polonia va primi cea mai mare sumă, 43,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 16,7 miliarde, notează Agerpres.

„A existat mult scepticism faţă de un posibil interes scăzut. Acum vedem contrariul. Interesul din partea statelor membre a fost un succes răsunător. Nu doar ţările de la frontiera estică sunt interesate”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, într-o conferinţă de presă.

Ungaria şi Franţa vor primi câte 16,2 miliarde de euro fiecare, Italia 14,9 miliarde, Belgia 8,3 miliarde, Lituania 6,4 miliarde, Portugalia 5,8 miliarde şi Letonia 5,7 miliarde.

La programul de creditare SAFE vor mai participa Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Slovacia şi Spania.

Opt state UE nu au depus cereri deoarece se pot împrumuta ele însele la rate ale dobânzilor comparabile sau mai bune, a precizat Comisia.

Cele 19 state implicate vor pregăti planuri de investiţii pentru cheltuirea acestor fonduri şi le vor prezenta până la finalul lunii noiembrie. Comisia va evalua planurile şi va elibera primele tranşe în primul trimestru al lui 2026, a spus Kubilius.

Despre programul european SAFE

Potrivit unui comunicat al executivului UE, SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru a ajuta statele membre să achiziţioneze echipamentele de apărare necesare de urgenţă.

SAFE va permite, de asemenea, UE să sprijine în continuare Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrument încă de la început.

Programul include o perioadă de graţie de 10 ani pentru rambursarea împrumuturilor, rate competitive ale dobânzii şi opţiuni pentru acorduri bilaterale cu ţări terţe în vederea extinderii eligibilităţii.