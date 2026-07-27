Ce sunt „norii de foc”, fenomenul de coșmar care a apărut în Franța și Spania odată cu incendiile masive

Unul dintre cele mai frapante exemple în acest sens îl reprezintă „norii pirocumulonimbus” sau „norii de foc”. NASA îi numește „dragonii care scuipă foc ai norilor”.

Incendiile forestiere se extind ușor în condiții de caniculă, vânt și secetă. Însă incendiile forestiere de mare amploare pot genera propriile sisteme meteorologice.

Incendiul de vegetație care devastează sud-vestul Franței și Spania vecină a generat „norul de foc”, un fenomen extrem de periculos, nemaiîntâlnit până acum în cele două țări .

„Norii de foc” sunt nori de furtună gigantici, creați de căldura extremă a unui incendiu de vegetație masiv, scriu France24 și The Guardian.

Incendiile de vegetație de mari dimensiuni eliberează cantități uriașe de energie și căldură, care se ridică rapid sub forma unei coloane de fum. Atunci când coloana de fum ajunge la o înălțime suficient de mare, presiunea atmosferică scăzută determină răcirea aerului, iar umiditatea condensează și formează un nor.

Astfel de nori pot genera la rândul lor fulgere, care declanșează ulterior noi incendii.

Curenții de aer din interiorul acestor nori sunt, la fel ca în cazul furtunilor obișnuite, imprevizibili și se pot propaga în toate direcțiile. De asemenea, acești nori pot aduce, ocazional, grindină și ploaie.

„Creșterea temperaturii solului în centrul incendiului este atât de extremă, încât căldura intensă se ridică sub formă de coloană, întâlnind sus mase de aer mai reci. Acest contact dă naștere unui nor de foc, din păcate, unul lipsit de umiditate. În interiorul norului se formează fulgere, care lovesc tăciunii de la sol și alimentează și mai mult focul… Se aude un zgomot, un bubuit”, a declarat pentru AFP purtătorul devânt al Federației Naționale a Pompierilor din Franța (FNSPF) Eric Brocardi.

Cât de des apar?

Australia a început să înregistreze apariția norilor pirocumulonimbus la începutul secolului, iar experții spun că aceștia devin din ce în ce mai frecvenți.

Aceștia s-au format și în timpul incendiilor de proporții din California, în 2022.

„Este prima dată când Franța trebuie să ia în considerare în mod explicit conceptul de nor pirocumulonimbus. Nu contează neapărat dacă a existat sau nu unul acum câteva zile”, a explicat Rick McRae, profesor cercetător al incendiilor de vegetație la Universitatea New South Wales (UNSW).

Criza climatică creează condiții tot mai periculoase pentru incendiile forestiere la nivel global, precum și condițiile care duc la formarea norilor pirocumulonimbus.

„E vorba de o schimbare climatică în toată regula. Sunt schimbări în atmosferă, schimbări în condițiile meteorologice de la suprafață, schimbări în multe aspecte”, a conchis profesorul McRae.