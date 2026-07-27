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Actualitate

Ce sunt „norii de foc”, fenomenul de coșmar care a apărut în Franța și Spania odată cu incendiile masive

Ramona Ciobanu
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Incendiul de vegetație care devastează sud-vestul Franței și Spania vecină a generat „norul de foc”, un fenomen extrem de periculos, nemaiîntâlnit până acum în cele două țări.

Incendiile forestiere se extind ușor în condiții de caniculă, vânt și secetă. Însă incendiile forestiere de mare amploare pot genera propriile sisteme meteorologice.

Unul dintre cele mai frapante exemple în acest sens îl reprezintă „norii pirocumulonimbus” sau „norii de foc”. NASA îi numește „dragonii care scuipă foc ai norilor”.

Ce sunt „norii de foc”