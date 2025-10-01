Ce ținte au spionat dronele suspecte care au intrat în nordul Germaniei

Dronele suspecte observate săptămâna trecută deasupra orașului Kiel și a altor zone din landul german Schleswig-Holstein (din nordul țării) au monitorizat infrastructura critică, scrie miercuri publicația Der Spiegel, citând surse a căror identitate nu a dezvăluit-o.

Aceste informații vin pe fondul înmulțurii incidentelor cu drone și avioane rusești care au intrat în spațiul aerian al mai multor țări NATO, dar și în contextul observării unor vehicule aeriene fără pilot (UAV-uri) neidentificate, notează The Kyiv Independent.

Potrivit Der Spiegel, dronele au survolat centrale electrice, un spital universitar, facilități militare și reședința oficială a guvernului landului Schleswig-Holstein.

Două drone mici au fost observate survolând șantierul naval ThyssenKrupp în seara zilei de 25 septembrie. Ulterior, acestea au fost văzute deasupra spitalului universitar, centralei electrice de pe coastă și canalului Kiel, cunoscut și sub numele de Nord-Ostsee-Kanal.

Mai târziu în acea noapte, un grup condus de o dronă mare, însoțită de câteva drone mai mici, a fost observat deasupra fiordului Kiel. Grupul a zburat deasupra clădirii parlamentului landului și se crede că a monitorizat rafinăria de petrol Heide, o facilitate cheie care alimentează cu combustibil aeroportul din Hamburg.

Ministrul de interne din Schleswig-Holstein, Sabine Sutterlin-Waack, a confirmat că o posibilă operațiune de spionaj este în curs de investigare, deși nu au fost furnizate alte detalii.

Activități suspecte ale unor drone au fost semnalate și deasupra unei baze a forțelor armate germane din Sanitz și deasupra comandamentului naval din Rostock.

Poliția germană a reperat, de asemenea, pe 29 septembrie, drone în apropierea portului maritim din Rostock. Potrivit autorităților, aeronavele erau quadcopterele mari, cu o greutate de peste 2,5 kilograme, și zburau într-un mod „coordonat și sincronizat”.

Observarea unor drone similare în ultimele săptămâni a perturbat operațiunile de la principalele noduri de transport ale unor țări nordice, inclusiv aeroportul din Oslo, Norvegia, și aeroportul din Copenhaga, Danemarca, ambele fiind închise temporar din motive de precauție.

O dronă neidentificată a fost observată zburând deasupra câmpului de gaze Sleipner, din Norvegia operat de Equinor, în Marea Nordului, pe 29 septembrie. O zi mai târziu, o altă dronă a fost reperată zburând deasupra aeroportului Bronnoysund din Norvegia.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care intraseră în spațiul lor aerian. O dronă rusească a fost detectată și deasupra teritoriului României câteva zile mai târziu, însă piloții au decis să nu o doboare.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat, de asemenea, pentru scurt timp în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie, zburând acolo timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de forțele NATO.