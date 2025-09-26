Drone suspecte în nordul Germaniei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj și sabotaj

Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei anchete pentru posibile acte de spionaj şi sabotaj, a relatat Reuters, preluată de Agerpres.

Autorităţile germane sunt în stare de alertă maximă după ce incursiunile unor drone neindentificate în Danemarca au blocat traficul aerian în diferite zone ale ţării de mai multe ori în această săptămână.

Danemarca, care se învecinează cu Schleswig-Holstein, a raportat aliaţilor NATO că „actori statali” nespecificaţi sunt responsabili pentru incursiuni.

Ministrul de interne al landului Schleswig-Holstein, Sabine Suetterlin-Waack, a declarat într-un comunicat trimis prin e-mail Reuters că incidentele din Danemarca au determinat landul său să se afle în strânsă consultare cu guvernul federal şi cu forţele armate germane. „Bineînţeles, noi, în Schleswig-Holstein, investigăm fiecare suspiciune de spionaj şi sabotaj în acest caz şi rămânem foarte vigilenţi în acest domeniu”, a spus ea.

O hartă care arată zona teritoriului german unde au fost observate dronele a fost publicată online, conform media germane NDR.

Aeroportul din Copenhaga a fost închis, marți, timp de patru ore după ce mai multe drone mari au fost văzute în apropiere. Totodată, aeroportul din Oslo a fost închis timp de trei ore, în urma unui incident similar. Dronele au dus la anularea a 100 de zboruri în Copenhaga și au afectat 20.000 de călători, potrivit presei daneze.

Șeful poliției din Danemarca, Jens Jespersen, a spus într-o conferință de presă că „dronele s-au comportat foarte ciudat” și au venit din direcții diferite.

El a explicat și de ce poliția nu a doborât dronele neidentificate de luni seara: „Un aeroport este un loc foarte nepotrivit pentru ca ceva să cadă din cer”, a spus el, adăugând că doborârea lor ar fi avut consecințe grave, deoarece aeroportul este situat într-o zonă dens populată.