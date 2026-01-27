Ce trebuie să semneze Ucraina ca să obțină garanțiile de securitate ale SUA. O sursă de la Washington atrage atenția asupra unei percepții „eronate”

Donald Trump și Volodimir Zelenski, în timpul discuției de la Vatican, înainte de funeraliile Papei Francisc Foto: Profimedia

Statele Unite au comunicat oficialilor de la Kiev că Ucraina trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanțiile de securitate din partea SUA, a declarat marți pentru agenția de presă Reuters o sursă familiarizată cu aceste discuții interne.

Garanțiile de securitate oferite de SUA sunt considerate de către Kiev drept elementul-cheie pentru orice fel de acord care să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina, care durează deja de patru ani.

Statele Unite au mediat negocierile de la Abu Dhabi dintre reprezentanții Ucrainei și ai Rusiei desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute, oficialii americani spunând ulterior că discuțiile au înregistrat progrese în direcția unui acord.

Financial Times (FT) a scris, anterior în cursul zilei de marți, că administrația Trump a semnalat Ucrainei că garanțiile de securitate din partea SUA depind de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace, care probabil va impune cedarea întregii provincii industriale Donbas (regiunile Donețk și Luhansk) către Rusia.

Însă sursa care a discutat cu agenția de presă Reuters a afirmat că Statele Unite nu impun Ucrainei conținutul acordului de pace și că este „eronat” să se sugereze faptul că Washingtonul încearcă să forțeze Ucraina să facă concesii teritoriale Rusiei.

Negociatorii Rusiei și Ucrainei urmează să se întâlnească din nou duminică, 1 februarie, la Abu Dhabi, cu posibila participare a oficialilor americani. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au părăsit negocierile de weekendul trecut cu optimismul că se va ajunge în curând la un acord.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat recent că un document al SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este „100% gata” și că în prezent Kievul așteaptă data și locul semnării acestuia.

Zelenski a afirmat în mod constant că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată în orice fel de acord de pace menit să pună capăt războiului.

Ucraina este din ce în ce mai nesigură dacă Washingtonul se va angaja să ofere garanții de securitate, a spus un înalt oficial ucrainean pentru FT, acesta afirmând că SUA „se opresc de fiecare dată când poate fi semnat acordul privind garanțiile de securitate”.

Kremlinul a afirmat luni că problema teritoritorială rămâne fundamentală pentru orice acord care să pună capăt luptelor din Ucraina, a relatat agenția de știri TASS după discuțiile de la Abu Dhabi din weekend.