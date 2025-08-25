Ce trebuie să știe părinții despre ciupiturile de insecte și encefalită

Lunile de vară, cu zile lungi și însorite, înseamnă mult timp petrecut afară, în parc, în natură, pe plajă. Dincolo de distracție și relaxare, expunerea aceasta aduce și riscuri, de la arsuri solare, la genunchi juliți și mușcături de insecte. De cele mai multe ori, aceste ciupituri sunt inofensive. Totuși, în ultimii ani, din cauza schimbărilor climatice, în lume au crescut cazurile de encefalită transmisă prin ciupiturile de țânțari și mușcăturile de căpușă.

Encefalita este o inflamație a creierului, care poate fi de natură bacteriană sau virală; cea virală este adesea transmisă prin ciupitura de țânțar sau de căpușă. Deși mulți o consideră o boală rară, dr. Ava Easton, CEO al organizației Encephalitis International, spune că este mai des întâlnită decât ne-am imagina: aproximativ 1,5 milioane de cazuri pe an la nivel global, adică trei persoane pe minut. „Oamenii sunt adesea surprinși să afle că encefalita are o incidență mai mare, în multe țări, decât scleroza laterală amiotrofică (ALS) sau meningita bacteriană. Sperăm să creștem nivelul de conștientizare, astfel încât oamenii să o privească la fel de serios cum privesc sepsisul sau meningita”, spune ea, citată de parents.com.

De ce cresc cazurile de encefalită?

Dr. Ava Easton subliniază că cercetătorii nu știu cu siguranță în ce măsură a crescut numărul cazurilor în ultimii ani, pentru că monitorizarea și colectarea datelor sunt încă deficitare. Totuși, există motive clare să credem că incidența bolii este strâns legată de schimbările climatice. „Pe măsură ce Pământul se încălzește, infecțiile noi sau emergente, inclusiv cele care pot cauza encefalită, vor continua să se răspândească”, explică ea. „Vectorii bolilor infecțioase, cum sunt țânțarii și căpușele, ajung în comunități și medii noi. Situația devine și mai complicată pentru că oamenii trăiesc tot mai aproape de animale, iar zonele rurale scad. Toate acestea influențează sănătatea publică, uneori dramatic.”

Citește continuarea articolului AICI.