Ce vrea Ucraina de la țările din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele Shahed

Ucraina dorește bani și tehnologie în schimbul ajutorului acordat țărilor din Orientul Mijlociu pentru a se apăra împotriva dronelor kamikaze iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, după ce Kievul a trimis specialiști în patru țări din regiune, transmite Reuters.

Zelenski a spus presei, în declarații cu acord de publicare duminică, că fiecare dintre cele trei echipe trimise în Orientul Mijlociu era formată din zeci de persoane, care vor efectua evaluări de specialitate și vor demonstra modul în care ar trebui să funcționeze sistemele de apărare împotriva dronelor.

Statele din Golf au consumat cantități mari de rachete de apărare aeriană pentru a contracara dronele de atac ale Iranului și au solicitat expertiza Ucrainei în doborârea acestora. Kievul doboară drone rusești în fiecare noapte folosind o gamă largă de arme, inclusiv drone mai ieftine și mai mici sau echipamente de bruiaj.

Zelenski a afirmat că peste zece țări țări din întreaga lume au solicitat ajutorul Ucrainei cu privire la modul de contracarare a acestor atacuri.

Volodimir Zelenski. Credit line: Handout / AFP / Profimedia

El a spus la începutul acestei săptămâni că au fost trimise echipe în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, în timp ce un alt oficial a afirmat că specialiști au fost, de asemenea, la o bază militară americană din Iordania.

„Nu este vorba despre implicarea în operațiuni. Nu suntem în război cu Iranul”, a explicat Zelenski.

„Este vorba despre protecție și despre o evaluare aprofundată și completă din partea noastră a modului în care putem contracara dronele Shahed”, a adăugat el.

El a spus că ceea ce va primi Ucraina în schimbul asistenței trebuie încă discutat: „Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât și finanțarea sunt importante.”

Zelenski a mai spus că nu este sigur dacă Ucraina și SUA vor semna un acord privind cooperarea în domeniul dronelor, pe care Kievul încearcă să îl încheie de luni de zile.