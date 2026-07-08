„Cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu”, susține Constantin Toma, primarul Buzăului

Primarul Buzăului, social-democratul Constantin Toma, a afirmat, la Podcasturile Cotidianul, că PSD este condus de fapt de către Olguţa Vasilescu şi de soţul acesteia, Claudiu Manda, secretar general al partidului, şi că „cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu, este Olguţa Vasilescu”

„De fapt, suntem conduşi de Olguţa şi Claudiu Manda. Asta este realitatea. Chiar dacă o parte din colegi nu cred că este chiar aşa, ăsta este adevărul. Se transmit nişte mesaje. Încep aceste mesaje publice să plece de la Olguţa, în general, şi pe urmă, bineînţeles, PSD nu face decât, cu diferite voci, să preia ce a spus Olguţa”, a declarat Constantin Toma, citat de News.ro.

El s-a referit la conflictul pe care Olguţa Vasilescu l-a avut cu premierul Ilie Bolojan legat de Electrocentrale Craiova, când Olguţa Vasilescu l-a acuzat pe prim-ministru că a refuzat să aloce banii necesari achitării datoriilor societăţii.

„În condiţiile în care Olguţa a cerut demisia lui Bolojan, pe urmă chestia asta s-a transmis în valuri către tot PSD-ul. Sorin Grindeanu, atunci, nu a făcut decât să preia cele spuse de Olguţa şi să ducă la alt nivel, fiind preşedintele partidului. Olguţa este vicepreşedinte al partidului, a doua funcţie în partid este Claudiu Manda, soţul dumneaei. În general, tot ce se întâmplă în zona de Oltenia, cred că este cea mai puternică parte a PSD-ului şi cu influenţă. De mai mult timp, nu de acum”, a completat Constantin Toma, primarul Buzăului.

Întrebat dacă vrea să sugereze că Sorin Grindeanu nu gândeşte cu capul său, primarul a precizat: „O fi gândind, dar e vorba şi de puterea pe care o ai”.

„Cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu, este Olguţa Vasilescu”, a conchis Constantin Toma.