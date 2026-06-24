„Bolojenistul” din PSD: Ne-au chemat la Vila Lac și ni s-a spus: «Trebuie să aduceți voturi» pentru Simion / Sociologul indicat că a venit cu ideea: „Rușine să-i fie!”

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a susținut miercuri într-un interviu la Recorder că, la alegerile prezidențiale din 2024, liderii PSD au cerut organizațiilor partidului să direcționeze în primul tur voturi către George Simion, pentru ca liderul AUR să intre în turul doi cu Marcel Ciolacu.

Toma afirmă că sociologul Marius Pieleanu a venit cu această idee

Pieleanu a respins vehement afirmațiile edilului: „Un fake uriaș”

În interviul acordat jurnalistulului Sebastian Zachmann în emisiunea sa Outsider Politic, difuzată miercuri, primarul ⁠Buzăului, Constantin Toma, povestește cum, înainte de alegerile prezidențiale din 2024, a fost chemat împreună cu alți lideri PSD la Vila Lac, iar Paul Stănescu și Sorin Grindeanu le-au cerut să se mobilizeze pentru George Simion în primul tur de scrutin. Motivul: Marcel Ciolacu și-a dorit o finală cu candidatul AUR pentru a fi sigur că va câștiga fotoliul de președinte, după modelul Ion Iliescu versus Vadim Tudor, din anul 2000.

Constantin Toma susține că sociologul Marius Pieleanu a avut ideea ca PSD să dea voturi pentru candidatul AUR.

Primarul consideră totodată că, dacă Marcel Ciolacu ar fi reușit să ajungă în finală cu Călin Georgescu, nu s-ar mai fi anulat alegerile prezidențiale. „Nu! Și cred că ar fi câștigat Călin Georgescu. Era un curent incredibil. Dar nu s-ar fi anulat alegerile”.

Ce li s-a cerut primarilor la Vila Lac, potrivit lui Toma

Constantin Toma a susținut că planul privind transferul de voturi către George Simion a fost discutat la Vila Lac, unde au fost chemate 33 de organizații PSD, iar ideea ar fi venit de la consultanți, el menționând numele sociologului Marius Pieleanu.

Întrebat direct dacă i-a cerut cineva din conducerea PSD să dea voturi lui George Simion la scrutinul prezidențial din 2024, Constantin Toma a răspuns:

„Cu siguranță. Deci, am fost chemați la Vila Lac, 33 de organizații. De fapt, a fost o ședință de Consiliu Politic Național și am fost citați acolo de Paul Stănescu, 33 de organizații. Ne-a luat în ordine alfabetică și ni s-a spus: „Trebuie să aduceți voturi”. Paul Stănescu (ne-a spus), dar erau toți acolo, și Grindeanu, și Neacșu, și Ciolacu”.

„Am mai spus treaba asta, că eu îl acuzam pe Paul Stănescu că a avut această idee fabuloasă, se pare că a venit de la consultați… sunt nume cunoscute, apar mereu la televizor, la Antena 3. Eu cred că Pieleanu, așa se vorbește, că ar fi dat această idee minunată. Da, că din sondajele făcute atunci, Ciolacu n-ar fi câștigat contra Elenei Laconi, dar ar fi câștigat împotriva lui George Simion”.

„S-au adunat voturi… Încă o dată explic, au fost chemați primarii din tot județul Buzău și li s-a dat temă: tu aduci 300, tu 500, tu… Și ce s-a întâmplat? La Buzău, inclusiv parlamentarii n-au votat cu Marcel Ciolacu, dacă vă vine să credeți, consilieri locali… Le spuneai la rude, aveai în casă acolo o soție, doi copii: „Bă, votați în felul ăsta”. Chiar și sora mea Elena a spus la un moment dat: „Băi, ați înnebunit? / „Despre ce e vorba, măi, Elena?” / „Băi, risc să mă bată și bărbatu-miu că i-am spus că trebuie să voteze cu George Simion”. Deci a fost o chestie…”

„Se tot vorbea la televiziuni, că Paul Stănescu a făcut și a dres. Și mă sună Paul Stănescu: „Băi, să știi de la mine, Marcel a zis treaba asta, n-am zis-o eu, eu doar am transmis”. Adică să dăm voturi lui George Simion. Ceea ce a fost o tâmpenie”.

„Toți i-am dat” voturi lui Simion

Subiectul privind voturile direcționate de PSD către George Simion a mai fost dezbătut și în ianuarie 2025, când, într-un video publicat de Marcel Ciolacu pe TikTok, acesta discută cu colegul său de partid Alfred Simonis, care recunoaște degajat că membri PSD au direcționat voturi pentru candidatul AUR.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, îi spune în videoclip Simonis lui Ciolacu.

Întrebat despre acest schimb de replici, șeful PSD Marcel Ciolacu, totodată prim-ministru la acea vreme, a susținut că discuția a fost o glumă, pentru că „pe TikTok, de obicei, îţi permiți să mai faci şi glume”.

Însă cu puțin timp înainte de declarațiile lui Ciolacu, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, explica, răspunzând la aceeași întrebare a jurnaliștilor, că a fost „o înțelegere, care s-a dovedit păguboasă, a unor simpatizanți, aceea că mergând spre zona Simion ar putea să aducă un beneficiu PSD”.

Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. A fost cel mai slab scor din istorie al unui social-democrat în cursa pentru Cotroceni. George Simion a ocupat abia locul al patrulea.

Pieleanu denunță „un fake uriaș”

Marius Pieleanu a calificat afirmațiile lui Constantin Toma drept „fake news”.

„Doamne ferește! Nu am nicio legătură cu absolut niciun fel de temă din povestea asta”, a declarat sociologul, contactat de Știrile Zilei de la Recorder.

„E o mare prostie. Un fake uriaș. Și să-i fie rușine domnului Toma dacă a putut să spună… Om serios, rușine să-i fie!”, a mai spus Marius Pieleanu.

Constantin Toma, „bolojenistul” din PSD

Constantin Toma este primar al municipiului Buzău începând din anul 2016, fiind membru al PSD. În ultimul an, el s-a remarcat prin declarații vehemente la adresa conducerii propriului partid.

Recent, el a solicitat public demisia lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD, susținând că partidul se află „într-un mare pericol”.

De partea cealaltă, Sorin Grindeanu a afirmat de mai multe ori că primarul Buzăului este „bolojenistul” din PSD.

La începutul acestei luni, Constantin Toma a anunțat că a demisionat din funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD, dar rămâne membru al formațiunii.

În interviul acordat Recorder, primarul Constantin Toma susține că PSD, partidul în care activează de 25 de ani, e condus, în realitate, de cuplul Lia Olguța Vasilescu – Claudiu Manda, în timp ce Sorin Grindeanu este doar „o curea de transmisie” între cei doi și țară.

Constantin Toma este de părere că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze prim-ministru pe Sorin Grindeanu, pentru „a veni cu bogăția”, așa cum promite în spațiul public.

De asemenea, Constantin Toma se arată dezamăgit de președintele Nicușor Dan, pe care l-a susținut împotriva lui George Simion. Motivul: șeful statului „a făcut jocurile PSD” prin desemnarea liberalului Adrian Veștea ca prim-ministru, ignorând astfel decizia PNL.