Cea mai bogată femeie din Rusia, miliardara Kim, și-a finalizat divorțul, la un an după confruntarea sângeroasă de la sediul celui mai mare retailer online din Rusia

Tatiana Kim, fondatoarea Wildberries și șefa RWB (Wildberries & Russ), participă la Forumul Economic Estic (EEF) 2025, la Universitatea Federală din Extremul Orient. Vladivostok, Rusia, pe septembrie 2025. FOTO: Erik Romanenko / Zuma Press / Profimedia

Tatiana Kim, fondatoarea retailerului online Wildberries și cea mai bogată femeie din Rusia, și fostul ei soț, Vladislav Bakalchuk, au finalizat acordul în cadrul procesului lor de divorț, a anunțat joi un tribunal din Moscova.

Cuplul era implicat într-un litigiu privind proprietatea încă de la finalizarea divorțului, în februarie 2025, în urma controversatei fuziuni dintre Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, și compania de publicitate outdoor Russ Group, notează publicația rusă independentă The Moscow Times.

Divizarea bunurilor ar fi inclus participații în compania rezultată în urma fuziunii, proprietăți imobiliare în regiunea Moscovei și alte investiții. De asemenea, un tribunal a dispus ca Bakalchuk să îi plătească lui Kim 2,6 milioane de dolari, după ce evaluarea bunurilor care i-au fost atribuite a depășit cota deținută de el.

Termenii specifici ai acordului de joi nu au fost făcuți publici, dar Kim a declarat că aceștia sunt „acceptabili pentru ambele părți”.

„Mă bucur că am putut ajunge la un compromis. Este o poziție matură”, a scris ea, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Contul de Telegram al lui Bakalchuk sugerează că acesta ar putea dezvălui termenii înțelegerii într-o declarație separată.

Lupta corporatistă în jurul fuziunii Wildberries cu Russ Group a atras comentarii publice din partea unor personalități proeminente, printre care liderul cecen Ramzan Kadîrov, și a degenerat într-o confruntare mortală la sediul companiei în septembrie 2024. Atunci, două persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite din cauza unor focuri de armă la biroul din Moscova al Wildberries.

Tatiana Kim și fostul ei soț, Vladislav Bakalchuk, care deținea o mică participație în companie, s-au învinuit reciproc pentru incidentul de anul trecut – considerat la acel moment o escaladare a acerbei dispute privind viitorul companiei -, despre care au spus că a avut loc după ce un grup de persoane, inclusiv Vladislav, a ajuns la birou.

Cu o avere netă de 4,6 miliarde de dolari, Kim, în vârstă de 50 de ani, este una dintre cele doar patru femei miliardare din Rusia.